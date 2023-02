Eishockey: Playoff-Viertelfinals – Der EVDN, Wallisellen und Bassersdorf hegen hohe Ambitionen Alle drei Unterländer Männer-Zweitligisten haben ihre erste Playoff-Hürde gemeistert. Die Viertelfinals, die am Dienstag beginnen, sollen noch lange nicht die Endstation für sie sein. Peter Weiss

So wollen sie weiter jubeln, wenn möglich bis im Playoff-Final: Dielsdorf-Niederhaslis Spieler nach dem 1:0-Führungstor in der Qualifikations-Runde bei Illnau-Effretikon. Foto: Madeleine Schoder

Dielsdorf-Niederhasli steht in der Pole Position

Am schnellsten und deutlichsten aus dem Unterländer 2.-Liga-Trio setzte sich der EV Dielsdorf-Niederhasli (EVDN) in seiner Playoff-Achtelfinalserie gegen Bellinzona durch – mit 2:0 Siegen, fast schon standesgemäss. Denn der EVDN hatte bereits die Qualifikationsrunde in der 2. Liga, Gruppe 2 gewonnen. Für den weiteren Playoff-Verlauf könnte sich das noch als grosser Vorteil entpuppen. Denn auch in der gemeinsamen Tabelle, in welcher die je acht Playoff-Teilnehmer aus beiden Ostschweizer 2.-Liga-Gruppen entsprechend ihren Punktzahlen in der Qualifikation eingestuft werden, nimmt das Team von der Erlen den 1. Platz ein. Das heisst: Bis hin zu einem möglichen Playoff-Final hat es sich das Heimrecht in Spiel 1, 3 und 5 gesichert. «Nachdem wir es letztes Jahr bis in den Halbfinal geschafft haben, wollen wir uns heuer natürlich steigern», verrät EVDN-Sportchef und Assistenztrainer Serge Cornioley ohne Umschweife, «und das heisst: Wir wollen in den Final.»