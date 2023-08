Osteoporose bei Männern – Der Ex-Athlet, der um einen halben Kopf geschrumpft ist Der schleichende Knochenabbau gilt als typische Frauenkrankheit. Dass es auch Männer treffen kann, zeigt die Geschichte von Ernst Widmer. Stefan Aerni

Den Lebensmut nicht verloren: Ernst Widmer leidet an schwerer Osteoporose – als Folge einer Herztransplantation. Foto: Sabina Bobst

Nach einem heftigen Platzregen drückt die Sonne wieder durch. An solchen Tagen ging Ernst Widmer früher immer gerne in den Garten – um nachzuschauen, ob in seinem «kleinen Paradies», wie er ihn nennt, noch alles in Ordnung ist und «weil dann die Farben besonders intensiv wirken».