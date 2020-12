Kriegsrecht-Diskussion in den USA – Der Fanatiker träumt von einem Putsch Der abgewählte US-Präsident hat sich in einer Parallelwelt eingeigelt. Donald Trump soll mit seinem früheren Sicherheitsberater Michael Flynn sogar über die Verhängung des Kriegsrechts diskutiert haben. Hubert Wetzel aus Washington

Denkt laut über einen Staatsstreich nach: Michael Flynn. Foto: Jim Lo Scalzo (Keystone)

Am vergangenen Freitag schickte General Mark Milley einen Brief an den Kongress. Zwei demokratische Abgeordnete hatten gefragt, was er als Chef des US-Generalstabs tun würde, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten, der mit allen erdenklichen politischen und juristischen Tricks gegen seine Wahlniederlage ankämpft, auch das Militär für seine Zwecken einzuspannen versuchen würde. Milleys Antwort war klar. «Ich glaube zutiefst an das Prinzip eines unpolitischen US-Militärs», schrieb er. «Sollten einige Aspekte der Wahl umstritten sein, dann haben nach dem Gesetz die Gerichte und der Kongress die Aufgabe, diese Streitigkeiten zu lösen, nicht das Militär. Ich sehe dabei keine Rolle für die US-Streitkräfte.»