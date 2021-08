Lucerne Festival 2021 – Der fast normale Wahnsinn ist zurück Es gibt ein Lucerne Festival dieses Jahr, beinahe wie vor Corona – am Freitag wurde es eröffnet. Warum das trotzdem alles ein bisschen verrückt ist. Susanne Kübler

Yuja Wang, die Spezialistin für irre schnelle Tempi, ist dieses Jahr «Artiste étoile». Foto: LMS

Es gibt manchmal verrückte Zufälle. Einen besonders schönen bietet derzeit das Lucerne Festival, dessen diesjähriges Thema, «Verrückt», festgelegt wurde, bevor es losging mit Corona. Man muss die Wahl als geradezu prophetisch bezeichnen, denn der Musikbetrieb ist durch die Pandemie gründlich aus den Fugen geraten – da wurde im wahrsten Sinn des Wortes fast alles «verrückt» und verschoben. Und die Diskussionen, wie man zur Normalität zurückkehren soll und welche Normalität man überhaupt zurückhaben will: Die sind in vollem Gange.

Geführt werden sie in allen Künstlergarderoben und Intendantenbüros dieser Welt, auch in Luzern. In den Sälen selbst dagegen erlebt ein reduziertes und maskiertes Publikum das Übliche, nämlich Musik. Aber wer weiss, vielleicht denkt man beim Zuhören doch hin und wieder darüber nach, was denn hier verrückt ist und was normal. Möglichkeiten dazu bietet das Programm viele. Zum Beispiel diese: