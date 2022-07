Freche Aufsteiger, unsortierte Basler

Was für ein Comeback des FC Winterthur nach 37 Jahren Abstinenz von der Erstklassigkeit! Nicht einmal drei Spielminuten dauerte es, bis die Zürcher ihren ersten Super-League-Treffer überhaupt erzielen konnten. Samir Ramizi brachte den FC Basel im Zusammenspiel mit Angreifer Roman Buess früh in Verlegenheit – und den FC Winterthur in Führung. Diese hielt sich bis zum Halbzeitpfiff – und dies zu Recht. Freche Gastgeber deckten die Schwächen des FCB auf, die dieser bereits in den letzten Vorbereitungsspielen offenbarte. Die Mannschaft von Alex Frei wirkt noch nicht eingespielt, ist in den Zweikämpfen bislang unterlegen, und weiss aussichtsreiche Tormöglichkeiten bislang noch nicht in Zählbares umzumünzen. Der FC Basel muss sowohl spielerisch als auch kämpferisch eine ordentliche Schippe drauflegen, will man in diesem Spiel den Anschluss nicht verlieren. Ob die Gastgeber ihr hohes Tempo und ihre kräftezehrende Laufintensität aufrecht erhalten können, wird ebenfalls ein ausschlaggebender Faktor für den weiteren Verlauf der Partie sein.