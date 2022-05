Lausanne – FCB im Liveticker – Lausanne und Basel trennen sich torlos – Lausanne steigt ab Der FCB spielt auswärts beim FC Lausanne 0:0. Während der FCB den Abstand auf das drittplatzierte YB um einen Punkt vergrössert, muss Lausanne den Gang in die Challenge League antreten. Daniel Schmidt LIVE

Der FCB trennt sich vom FC Lausanne auswärts torlos – Rotblau vergrössert damit seinen Abstand auf das drittplatzierte YB um einen Punkt. Lausanne hingegen steigt nach dem 4:0-Erfolg von Luzern gegen Servette definitiv in die Challenge League ab.

Über das ganze Spiel hinweg waren beide Teams offensiv zu harmlos, um einen Torerfolg zu realisieren. Besonders der FCB, der in diese Partie als Favorit hineinging, liess offensiv die letzte Durchschlagskraft missen. Lausanne war zwar bemüht, letztendlich jedoch auch zu wenig kreativ, um Heinz Lindner ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. So ist das 0:0 ein leistungsgerechtes Ergebnis.

Am Donnerstag geht es für die beiden Teams weiter: Im Spiel des FC Basel gegen GC geht es für die Basler darum, Tabellenrang zwei zu festigen. Lausanne trifft auswärts auf den designierten Meister FC Zürich. Die Waadtländer werden dabei bemüht sein, sich in den letzten Partien anständig aus der Super League zu verabschieden. (dsc)

Das Spiel ist aus! Lausanne und Basel trennen sich torlos, die Waadtländer steigen in die Challenge League ab. 90+2' Gelegenheit für Lausanne! Eine Flanke von rechts landet bei Pollero. Der trifft den Ball jedoch nicht wie gewünscht und die Kugel geht links am Gehäuse vorbei. 89' Chance für Lausanne Vielleicht gelingt den Waadtländern mit einem Sieg gegen den FCB zumindest noch ein Prestigeerfolg. Amdounis Schuss geht jedoch am rechten Torpfosten vorbei. Weiterhin steht es damit 0:0. Luzern mit noch einem Tor... …und führt damit 4:0. Damit muss Lausanne endgültig den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Das könnte ein Grund dafür sein, wieso das Spiel hier so vor sich hin plätschert und es an nennenswerten Gelegenheiten mangelt. Abstieg von Lausanne ziemlich sicher besiegelt Luzern führt gegen Servette bereits mit 3:0. Das dürfte es für den FC Lausanne langsam gewesen sein. Der Abstieg in die Challenge League rückt für die Waadtländer immer näher… 81' Riesengelegenheit für Lausanne! Coyle läuft von der linken Seite auf den Strafraum zu und zieht ab. Sein Schlenzer wird noch leicht abgelenkt und landet am rechten Pfosten. Lindner wäre wohl geschlagen gewesen. 80' Auch Lausanne wechselt Marvin Spielmann ersetzt Sanches. 79' Der FCB wechselt erneut Tschalow kommt für Esposito in die Partie. Die Schlussviertelstunde läuft... …und auf Tore wartet man hier bislang noch. Beide Mannschaften wirken offensiv bislang zu unkreativ, um hundertprozentige Chancen herauszuspielen. Die Chancen, die in der 2. Halbzeit bislang zu sehen waren, waren allesamt zu harmlos. 75' Gelb für Xhaka Xhaka hält Carraco fest und wird für das taktische Foul mit Gelb bestraft. 68' Auch der FCB wechselt Und zwar doppelt: Matias Palacios ersetzt Wouter Burger, Joelson Fernandes Liam Chipperfield. 68' Wechsel bei Lausanne Chafik kommt für Poundjé in die Partie. 61' Chance für den FCB! Darian Males zieht von der Strafraumgrenze ab. Doch seinen Abschluss kann Diaw sicher parieren. 60' Doppelwechsel bei Lausanne Carraco kommt für N'guessan, Pollero für den verwarnten Ouattara. 55' Doppelchance für den FCB! Sowohl Szalai als auch Esposito scheitern aber an Lausanne-Goalie Mory Diaw. Der Italiener war es auch, der die Aktion von Szalai mit einem schönen Zuspiel einleitete. 53' Gelb für Ouattara Pavlovic erkämpft sich gegen Ouattara fair den Ball. Der Ivorer macht ein rüdes Revanchefoul und wird dafür von Tschudi verwarnt. Noch wenig passiert Wie die erste Halbzeit gestaltet sich auch die zweite zu Beginn eher ereignisarm. Die zweite Hälfte beginnt! Tschudi pfeift die Partie wieder an. Offensiv ist dies auf beiden Seiten noch zu wenig bislang Nach 45 Minuten ist im Spiel zwischen Lausanne und dem FCB bislang noch kein Tor gefallen. Lausanne zeigt sich zwar bemüht in seinen Offensivaktionen, hat jedoch noch zu wenig Durchschlagskraft, um FCB-Goalie Lindner ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Wollen sich die Waadtländer noch die Chance auf den Klassenerhalt bewahren, müssen sie in der zweiten Halbzeit wesentlich mehr zeigen. Zusätzlich müssen sie auch auf Schützenhilfe von Servette hoffen. Die Genfer liegen jedoch gegen Luzern bereits mit 0:1 hinten. Beim FC Basel scheint die Luft ein wenig draussen zu sein. Meister kann das Team nicht mehr werden, und der Abstand auf den Drittplatzierten YB beträgt aktuell immer noch komfortable vier Punkte. Will man diesen jedoch vergrössern, muss auch der FCB in der zweiten Hälfte eine bessere Leistung zeigen. Halbzeit in Lausanne Lionel Tschudi pfeift die erste Hälfte ab. Zwischen Lausanne und dem FCB steht es 0:0. Ältere Beiträge

