Fussball: 1:0 beim FC Bassersdorf – Der FC Brüttisellen-Dietlikon punktet im Derby erstmals Das Team des neuen Trainers Victor Dionisio entschied das in 2.-Liga-Nachbarschafts-Duell in Bassersdorf dank altbekannter Tugenden 1:0. Markus Wyss

Ein Sieg des Kampfgeists: Joâo Miguel Pereira Almeida (rechts) und Brüttisellen-Dietlikon lassen Martin Hruska und die Bassersdorfer Platzherren nicht zur Entfaltung kommen. Foto: Leo Wyden

Die Vorzeichen waren unterschiedlich. Gastgeber Bassersdorf, der Absteiger aus der 2. Liga interregional,w ar mit sieben Zählern aus vier Spielen in die neue Meisterschafts-Saison gestartet, während Brüttisellen-Dietlikon punktmässig in den ersten vier Runden leer ausgegangen. Gleich verhielt es sich im Cup: Während Bassersdorf in der 2. Runde den aufstrebenden Drittligisten Küsnacht ausschalten konnte, unterlag Brüttisellen-Dietlikon beim unterklassigen Wollerau im Penaltyschiessen.

Die Favoritenrolle vor diesem Lokalderby war demnach eindeutig verteilt. Der Pfostenschuss des Bassersdorfer Stürmers Francesco Maggio nach lediglich 47 Sekunden schien sie zu untermauern. Und auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dominierten die Platzherren. Obwohl es schwierig war, auf dem unebenen und tiefen Naturrasen Fussball zu spielen, rollte der Ball mehrmals dank scharfen und genauen Pässen durch die Bassersdorfer Reihen schnell nach vorne. Brüttisellen-Dietlikon, das in dieser Saison ohne zehn bisherige Stammspieler auskommen muss, verteidigte aber geschickt und mit viel Herzblut. Genau so, wie man es von diesem Team seit Jahren gewohnt ist.