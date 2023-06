Platzverweis als Schlüsselszene – Der FC Bülach scheitert im Cup-Halbfinal Der FC Bülach verliert in Witikon den Halbfinal des Zürcher Regionalcups 2:4 (1:0). In der 61. Minute gab es für die Unterländer eine Doppelbestrafung: Platzverweis und Foulpenalty.

Markus Wyss

Ende April hatte sich der FC Bülach im 2.-Liga-Spiel gegen Witikon durchgesetzt, im Cup-Halbfinal unterlag er. Foto: Paco Carrascosa

Keine zehn Kilometer liegt der Bülacher Fussballplatz Erachfeld vom Klotener Stighag entfernt. Im Stighag wollten die Bülacher am 24. Juni den Final des Zürcher Regionalcups bestreiten. Doch dafür hätte der Tabellenzweite der Gruppe 1 der 2. Liga, Bülach, gegen das drittplatzierte Witikon gewinnen müssen. So wie in der Meisterschaft am 29. April beim 2:1.

Doch im Cup behielten die Stadtzürcher zu Hause mit dem 4:2 die Oberhand. Wie im Meisterschaftsspiel im April führte Bülach zur Pause 1:0. Das überlegene Team von Trainer Gianni Lavigna hätte vor dem Seitenwechsel gar zwei, drei Tore erzielen können, hätten Fabio Carvalho, Adrian Xhemajli oder Leo Teixeira ihre Chance genutzt.

Nach der Pause kam Witikon auf und erzielte in der 57. Minute aus offsideverdächtiger Position den Ausgleich. Kurz danach ereignete sich die Schlüsselszene der Partie. Bülachs Ramon Kessler hielt im eigenen Strafraum einen Witiker Angreifer. Dieser fiel danach auf den Boden. Der Schiedsrichter stellte Kessler vom Platz und entschied zudem auf Foulpenalty, der in der 61. Minute zum 2:1 für Witikon führte.

Bülacher wehren sich

Trainer Lavigna reagierte auf die Unterzahlsituation. Er nahm seinen Offensivspieler Adrian Xhemajli, der vor zwei Wochen die RS beendet hatte, vom Platz und ersetzte ihn durch den erfahrenen Defensivakteur Yusuf Porgali.

«Danach», berichtet Bülachs Sportchef Edi Koller, «nutzten die schnellen Witiker Stürmer Mukinisa, Okouagbe und Sahbatou mit einem Mann mehr auf dem Platz die Räume.» Witikon erhöhte auf 4:1, ehe Bülach in der 90. Minute durch Liburn Zhara mit einem Schuss ins lange Eck auf 4:2 verkürzte.

Bülach hatte bereits kurz vor dem 4:1, in der 85. Minute, eine gute Möglichkeit auf den Anschlusstreffer zum 3:2 verpasst. Der eingewechselte Giancarlo Pizzolotto verzog seinen Schuss. Die Unterländer gaben aber auch nach dem 4:1 nicht auf. In der 90. Minute flankte Jamie Klay genau auf den Kopf von Teixeira. Doch der Torschütze vom Dienst köpfelte genau auf Witikons Goalie Dario Passini.

Witikon - Bülach 4:2 (0:1) Infos einblenden Tore: 8. Morina 0:1. 57. Mukinisa 1:1. 61. Okouagbe (Foulpenalty) 2:1. 69. Marzullo 3:1. 87. Sahbatou 4:1. 89. Zhara 4:2. - Bülach: Mabiongo; Kessler, Steinmetz, Gasic (70. Klay), Gashi; Carvalho (77. Dordevic), Nwannah (72. Zhara), Morina (59. Pizzolotto), Laski, Xhemajli (61. Porgali); Teixeira.

Markus Wyss ist Sportredaktor hauptsächlich im Bereich des Regionalfussballs und des Regionaleishockeys. Er hat nach der Matur je drei Semester reformierte Theologie und Psychologie studiert. Nach Arbeitstätigkeiten im Sportjournalismus und Sozialbereich wechselte er 2001 zum «Zürcher Unterländer». Mehr Infos

