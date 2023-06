Aufstieg in die 2. Liga interregional – Der FC Bülach schreibt sein eigenes Sommermärchen Der Zweitligist macht in 90 Minuten die 0:2-Hinspielniederlage gegen Schattdorf wett. In der Verlängerung brechen auf dem Erachfeld alle Dämme: Bülach siegt 6:1 und steigt auf. Markus Wyss

Nächtliche Freudenfeier auf dem Erachfeld: Bülach-Captain Albert Laski mit Pokal auf den Schultern von Mitspieler Yusuf Porgali, daneben steht Vereinspräsident Jürg Hintermeister am Mikrofon. Foto: Francisco Carrascosa

Es war eine Partie, in der man kaum je auf einen Ruhepuls kam. Der FC Bülach, vergangene Saison erst in die 2. Liga regional aufgestiegen, kämpfte erneut um den Sprung in die nächsthöhere Liga. Dafür mussten die Unterländer allerdings im Aufstiegsbarrage-Rückspiel die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel gegen Schattdorf wettmachen. «Das ist nicht gerade leicht», sagte Bülachs Trainer Gianni Lavigna noch vor dem Anpfiff.

Telegramm Infos einblenden Bülach - Schattdorf n.V. 6:1 (1:0, 3:1)

Erachfeld. – 1108 Zuschauer. – Tore: 3. Xhemajli 1:0. 69. Heinzer 1:1. 74. Teixeira 2:1. 82. Xhemajli 3:1. 96. Teixeira 4:1. 112. Eigentor 5:1. 116. Dordevic 6:1. – Bülach: Mabiongo; Kessler (117. Coos), Steinmetz, Gasic, Willy; Carvalho (71. Zhara), Gasic (71. Dordevic), Morina (60. Klay), Laski, Xhemajli; Teixeira (117. Porgali). – Bemerkung: 43. Lattenschuss Teixeira (B).

Vor Spielbeginn zeigte der Coach seinen Akteuren einen vierminütigen Filmzusammenschnitt mit Beispielen, in denen Teams trotz Rückspielniederlage am Ende weiterkamen. Darunter waren Aufnahmen vom 7. Mai 2019 zu sehen. Damals konnte Liverpool in der Champions League gegen Barcelona auf das 0:3 im Hinspiel mit einem 4:0-Heimsieg reagieren.

Bülacher Sturmlauf: Auch Aussenverteidiger Ramon Kessler setzt sich in seinem letzten Spiel für die erste Mannschaft immer wieder offensiv in Szene. Foto: Francisco Carrascosa

Entsprechend entschlossen gingen seine Akteure ins Rückspiel gegen Schattdorf. Und bereits in der dritten Minute wurden sie für ihre mutige Einstellung belohnt. Adrian Xhemajli schoss den Ball aus zwölf Metern scharf und halbhoch über die Linie zum 1:0 ins Netz. Kurz später bot sich wieder Xhemajli und Agon Morina die Chance zum 2:0. Bülach war tonangebend, aber die körperlich robusten Urner verteidigten geschickt. Kurz vor der Pause traf Bülachs Leo Teixeira nur den Pfosten. Auch nach dem Seitenwechsel entpuppten sich die Gäste als zähe Widersacher.

Kurzer Schockmoment

In der 69. Minute gelang Schattdorf durch Franco Heinzer der Ausgleich. Der Torschütze ist der Sohn von Ski-Legende Franz Heinzer, der in Bülach unter den Zuschauern weilte. Die Einheimischen brauchten nun in den letzten 21 Minuten zwei Tore, um in die Verlängerung zu kommen. «Der Ausgleich hat uns in eine schwierige Situation gebracht», gestand Lavigna nach dem Schlusspfiff.

Drückte auf dem Erachfeld seinem Sohn Franco und dem FC Schattdorf die Daumen: Ski-Legende Franz Heinzer. Foto: Francisco Carrascosa

Nach dem 1:1 machten die Bülacher das, was sie stundenlang in den Trainings geübt hatten. Mit schnellen, vertikalen und genauen Pässen, viel Laufarbeit und variablem Angriffsspiel arbeiteten sie sich vor das Schattdorfer Tor. Und bereits in der 74. Minute wurden sie für ihre Anstrengungen belohnt. Teixeira traf zum 2:1 und in der 82. Minute der unermüdliche Xhemajli zum 3:1. In der Verlängerung konnten die Unterländer weiter die Konzentration hochhalten. In der 96., 112. und 116. Minuten folgten die Tore zum finalen 6:1.

Doppeltorschütze Adrian Xhemajli (Bildmitte, geballte Faust) schiesst Bülach in der 82. Minute in die Verlängerung. Foto: Francisco Carrascosa



Nach dem Abstieg 2010 schafft Bülach nach dem Barrageerfolg gegen Schattdorf wieder die Promotion in die 2. Liga interregional. Zwischenzeitlich kämpfte das Team aus der Bezirkshauptstadt in den vergangenen Jahren gar in der 3. Liga um Punkte.

Lob für den Trainer

Im Sommer 2021 hat Gianni Lavigna das Traineramt übernommen. Seither kassierte das Team in 48 Meisterschaftspartien nur gerade vier Niederlagen und feierte gleichzeitig 36 Siege. Kein Wunder, lobt Coach Edi Koller den Trainer: «Gianni holt aus jedem Spieler das Optimum heraus und er kann die Mannschaft sehr gut auf jeden Gegner einstellen», sagt der 62-Jährige. Der Ehrenpräsident des FC Bülach sieht auch in der guten Nachwuchsarbeit in den vergangenen 15 Jahren einen Grund für den aktuellen Erfolg. In dieser Saison ist auch die zweite Bülacher Mannschaft aufgestiegen – in die 3. Liga. Und die C-Junioren haben den Final um den Schweizer Meistertitel erreicht.

Ein wichtiger Teil des aktuellen Bülacher Erfolgs: Trainer Gianni Lavigna. Foto: Francisco Carrascosa



Die Bülacher müssen in der kommenden Saison Ramon Kessler (Rücktritt) und Nemanja Petrovic (zu Unterstrass) ersetzen. Gianni Lavigna konnte für Kessler Lorenzo Galati vom FC Frauenfeld holen. Drei Spieler für die Offensive sucht er noch. Edi Koller zum Thema Transfers: «Wir hoffen, dass sich Spieler bei uns melden, die sich gerne in der 2. Liga interregional präsentieren wollen.»



Geschafft: Die Bülacher Mannschaft feiert bis spät in die Nacht den Aufstieg mit Freunden und Fans. Foto: Francisco Carrascosa

