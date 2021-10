Fussball: An der Spitze der 3. Liga – «Der FC Bülach und wir sind nicht unantastbar» Alper Urkay, der Trainer des FC Kloten, sieht einen der beiden Favoriten in der 3. Liga, Gruppe 4, am Ende der Saison als Aufsteiger. Aber er glaubt, dass es für beide ein steiniger Weg werden wird. Markus Wyss

Klotens Trainer Alper Urkay ist mit den Leistungen seiner Mannschaft noch nicht restlos zufrieden. Foto: Michael Trost

Die Meinungen vor der Saison waren einhellig. Bülach oder vielleicht Kloten werde an deren Ende aus der 3. Liga, Gruppe 4, in die 2. Liga aufsteigen, sagten Regionalfussball-Insider. Nach vier Meisterschaftsrunden führt das Team aus dem Bezirkshauptort die Tabelle tatsächlich verlustpunktfrei an – und zwei Zähler dahinter folgen die Flughafenstädter. Danach folgt mit drei Punkten Rückstand ein Quartett mit Räterschen, Glattbrugg und den beiden 2.-Liga-Absteigern Effretikon und Wallisellen.

Bülach wahrte seine weisse Weste zuletzt durch den Treffer zum 2:1-Auswärtssieg in Glattbrugg in der 93. Minute. Die Gastgeber standen ab der 57. Minute nach einem Platzverweis nur noch mit neun Feldspielern auf dem Platz und erzielten in Unterzahl in der 78. Minute das zwischenzeitliche 1:1. In der gleichen Meisterschafts-Runde bekundete auch Kloten bei seinem 2:1-Erfolg in Rafz Mühe. Goalie Alexander Ninnis wehrte in der 80. Minute beim Stand von 2:1 für Kloten einen gut platzierten Penalty Rafzerfelds ab. Dafür hatten die Flughafenstädter in der 2. Runde in Wallisellen nach einer 2:0-Führung noch das 2:2 kassiert – in der letzten Spielminute durch einen haltbaren Freistoss-Treffer. «In Wallisellen hatten wir Chancen für fünf Tore», sagt Klotens Trainer Alper Urkay im Rückblick verärgert. Das bisherige Fazit des Klotener Coachs lautet: «Kein Spiel wird für Bülach oder uns ein Selbstläufer sein. Wir Favoriten werden wohl einige Punkte liegen lassen.»