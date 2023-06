Saison-Endspurt im Regionalfussball – Der FC Bülach will die Aufstiegsbarrage erreichen Dem Zweitliga-Team genügt für den Gruppensieg am Sonntag zu Hause gegen Horgen ein Remis. Kloten und Rümlang wollen wie Glattbrugg aus der 3. Liga aufsteigen. Fünf Unterländer Equipen sind abstiegsgefährdet. Markus Wyss

Kämpfen in der Direktbegegnung um den Gruppensieg in der 2. Liga: Adrian Xhemajli (links) hat mit Bülach die bessere Ausgangslage als Robi Gajsek, der mit Horgen einen Sieg braucht. Foto: Sabine Rock

Der ehemalige Erstligist Glattbrugg steht bereits als Aufsteiger in die 2. Liga fest. Das Team von Trainer Radoljub Baratovic hat in der Gruppe 3 der 3. Liga die Promotion souverän geschafft. Holt Kloten in der Gruppe 6 am Sonntag bei Verfolger Wald einen Punkt, steht es eine Runde vor Schluss ebenso als Aufsteiger in die 2. Liga fest. Auch Rümlang, das in der Gruppe 4 gleich viele Punkte wie Leader Töss hat, aber elf Strafpunkte mehr, darf noch hoffen.