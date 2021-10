Fussball: Sieg in der Gruppe 4 – Der FC Glattfelden hängt die Eisenbahner ab Der Aufsteiger liegt nach dem wichtigen 2:1-Auswärtssieg über das Schlusslicht Eisenbahner SV in Winterthur auch ohne den verletzten Ausnahmestürmer Luca Dimita voll im Soll. Markus Wyss

Ein hartes Stück Arbeit: Kaitan Baumann (links) und Glattfelden fahren im Gastspiel bei Besfort Lumani und dem Winterthurer Eisenbahner SV wichtige drei Punkte im Kampf um den Ligaerhalt ein. Foto: Madeleine Schoder

Nach drei Saisons in der 4. Liga führte Trainer Davide Blandolino in diesem Frühjahr Glattfelden in die 3. Liga zurück. Für den Aufsteiger lief es in den ersten fünf Meisterschaftsrunden ansprechend. Ein Sieg und ein Remis stehen drei Niederlagen gegenüber. «Zweimal haben wir mit nur einem Tor Unterschied verloren, und in Kloten haben wir das 0:2 in der Nachspielzeit kassiert», rechnete Blandolino vor.