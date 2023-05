Nach 5:0-Sieg im Spitzenspiel – Der FC Kloten hat den Aufstieg in den eigenen Füssen Trotz fast einstündiger Unterzahl feiert das Team von Spielertrainer Alper Urkay einen fulminanten 5:0-Heimsieg im 3.-Liga-Verfolgerduell gegen Stäfa. Markus Wyss

Erkut Sutas (links) und seine Klotener Mitspieler halten Jan Pfammater und Stäfa mit einem Mann weniger geschickt vom eigenen Tor fern und vollenden auf dem Weg zum 5:0-Heimsieg vier Konter zu Toren.

Foto: Sibylle Meier

Für den FC Kloten läuft derzeit alles perfekt. In der vorigen Runde erlitt Gruppenleader Wald beim Verfolger Stäfa durch ein Gegentor in der 94. Minute eine 0:1-Niederlage. Sechs Tage später bezwangen die Flughafenstädter eben dieses Stäfa zu Hause gleich mit 5:0. Dabei sahen die 300 Zuschauerinnen und Zuschauer am Stighag während 70 Minuten ein verrücktes Spitzenspiel.

Kloten – Stäfa 5:0 (1:0) Infos einblenden Stighag. – 300 Zuschauer. – Tore: 18. Bräm 1:0. 59. Bushati 2:0. 68. Senn 3:0. 69. Bushati 4:0. 84. Thaqi 5:0. – Kloten: Ninnis; Sutas, PItouli, Urkay, Aydin; Weiss, Bushati (80. Savran), Bräm; Thaqi, Senn (75. Memeti), Xhuli (39. Goljica). – Bemerkungen: 4. Pfostenschuss Thaqi (K). 28. Lattenschuss Schmitt (S). 36. Rote Karte PItouli (K/Notbremse).

Die Klotener legten los wie die Feuerwehr. «Wir wollten in den ersten 10, 15 Minuten ein extremes Pressing schon vor dem Stäfner Tor betreiben», erklärte Klotens Spielertrainer Alper Urkay hernach. Seine Spieler setzten den Plan ihres Coaches um und griffen die Gäste bereits in deren Strafraum an. In der 2. Minute wurde Klotens Stürmer Robin Senn im Sechzehner gefoult. Die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm – ein Penalty wäre vertretbar gewesen. In der 4. Minute traf Lum Thaqi nur den Pfosten. In der 12. Minute spielten er und Bekim Bushati sich wenige Meter vor dem Tor mehrmals den Ball zu – anstatt zu schiessen. Als nach einer Viertelstunde der Druck der Gastgeber nachliess, durfte Rafael Bräm aus 20 Metern einen Freistoss ausführen. Der 23-jährige, ehemalige 1.-Liga-Spieler von Biel und Langenthal schoss den Ball gefühlvoll in die hohe nahe Ecke zum 1:0 für Kloten in die Maschen.

Zu zehnt sicherer

Nach dem Führungstor veränderte sich das Spielgeschehen. Kloten stellte das Pressing ganz vorne ein. «Nach dem Kraftakt in den ersten 15 Minuten hat uns die Energie gefehlt», gestand Spielertrainer Alper Urkay. Gegner Stäfa reagierte nach dem Rückstand heftig. In der 28. Minute drosch Elia Schmitt den Ball an die Lattenunterkante. In der 32. Minute musste Klotens Goalie Alexander Ninnis einen scharfen Schuss wegfausten. Eine Minute später verpasste der ehemalige Profi Jonas Elmer (35) das Klotener Gehäuse nur knapp.

In der 36. Minute erlebten die Gastgeber eine Schrecksekunde: Dimitris PItouli wurde des Feldes verwiesen. Der Innenverteidiger hatte als letzter Mann Resul Islami zurückgehalten. Doch in Unterzahl konnten die Klotener den Gast plötzlich besser von ihrem Tor fernhalten. Einzig kurz nach dem Seitenwechsel kam Stäfa noch zu zwei guten Möglichkeiten.

Voller Einsatz: Klotens Tugay Aydin (am Boden) versucht, den Stäfner Basil Kelterborn vom Ball zu trennen.

Foto: Sibylle Meier

Das Team von Alper Urkay liess sich davon nicht einschüchtern und konzentrierte sich auf Konter. Vier solche führten in der 59., in der 68., 69. und in der 84. Minute zum 5:0-Endstand. Sehenswert war der zweite Treffer Bekim Bushatis zum 4:0. Der 32-jährige, ehemalige 1.-Liga-Spieler hob den Ball aus der eigenen Platzhälfte über Stäfas Goalie Dennis Brecher hinweg genau in die Maschen.

Zuzüge in der Pipeline

Die Chance auf den Aufstieg ist für Kloten nun intakt. Mit Siegen in den restlichen fünf Spielen treten die Flughafenstädter in der nächsten Saison in der 2. Liga an. Nur: Sie müssen diese fünf Partien, zu denen auch das Direktduell mit dem Leader Wald gehört, allesamt auswärts bestreiten. Auch im Falle einer Promotion würde weitere Arbeit auf Alper Urkay warten.

Denn nachdem er in den vergangenen Wochen bereits seine starken Spieler Erlind Gjukaj (21, zu Dübendorf) und Denis Simijonovic (30, pausiert aus beruflichen Gründen) verloren hat, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit der starke Rafael Bräm im Sommer ins Bernbiet zurückkehren. Dies beunruhigt Urkay indes nicht. «Vier, fünf starke Spieler haben bereits ihr Interesse am FC Kloten angemeldet, auch wenn wir in der 3. Liga bleiben sollten», verrät der Spielertrainer.

