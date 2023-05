Fussball, 3. Liga: Aufstiegsrennen – Der FC Kloten meistert eine weitere Hürde Das Team von Spielertrainer Alper Urkay konnte in der viertletzten Meisterschaftsrunde beim aufmüpfigen Männedorf dank eines 1:0-Sieges die Tabellenführung verteidigen. Markus Wyss

Bejubeln den Penaltytreffer zum 1:0, der den Sieg in Männedorf einbringt: Torschütze und Captain Bekim Bushati klatscht mit seinen Teamkollegen ab. Moritz Hager

Vor zwei Wochen, in der fünftletzten Meisterschaftsrunde, schuf sich Kloten die beste Ausgangslage in der Gruppe 6 der 3. Liga. Die Flughafenstädter gewannen das Verfolgerduell zu Hause gegen Stäfa gleich 5:0, während Leader Wald zu Hause beim 1:1 gegen Zollikon Punkte liegen liess. Deshalb überholten die Unterländer die Oberländer in der Tabelle und führen sie seither mit einem Punkt Vorsprung an.