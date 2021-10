Fussball: Erfolg in der 2. Liga – Der FC Regensdorf gewinnt das Spitzenspiel eindrücklich Nach dem 2:3 zu Hause gegen Schlieren siegen die Furttaler beim zuvor punktgleichen Urdorf verdientermassen 2:1 und bleiben damit Leader in der Gruppe 1. Markus Wyss

Ball und Gegner unter Kontrolle: Ikmet Vrenezi und seine Regensdorfer Mitspieler setzen sich in Urdorf durch. Foto: Raisa Durandi

Mit fünf Siegen in Serie hatte sich Regensdorf auf den 1. Tabellenplatz in der 2. Liga, Gruppe 1 vorgearbeitet. Darauf folgte die überraschende 2:3-Heimniederlage gegen Schlieren. Dies eine Runde vor dem Spitzenspiel bei den nunmehr punktgleichen Urdorfern.

Doch im Gastspiel im benachbarten Limmattal zeigten sich die Furttaler von Beginn an bereit und gingen bereits in der 6. Minute in Führung. Es war ein etwas glückliches 1:0. Leandro Loritos Schuss wurde abgelenkt, flog an den Pfosten, der Ball kullerte der Torlinie entlang und landete am Schluss hinter ihr. Viel deutlicher waren danach die Möglichkeiten für Robin Döringer (38.) sowie zweimal für Lorito (15. und 38.), um auf 2:0 zu erhöhen. Doch bis zur Pause blieb es beim 1:0. Von Urdorf kam erstaunlich wenig.