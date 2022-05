Fussball, 2. Liga: Spitzenkampf – Der FC Regensdorf hat jetzt vier Matchbälle Der Tabellenführer der Gruppe 1 schlug zu Hause Verfolger Urdorf 2:1 und braucht in den letzten vier Runden noch zwei Punkte zum Aufstieg in die 2. Liga interregional. Markus Wyss

Dem FC Regensdorf läuft es rund: Daniel Häfeli bringt sein Team mit dem 1:0 und vorbereiteten Treffer zum 2:1-Sieg dem Aufstieg einen grossen Schritt näher. Foto: Balz Murer

«Immer wenn es darauf ankam, haben sie geliefert. Sie haben alle Tabellenzweiten geschlagen», zollt Vereinspräsident Peter Zoro dem Fanionteam für deren Auftritte in den vergangenen Monaten ein dickes Lob. Maximal zwei Punkte in den vier verbleibenden Meisterschaftspartien brauchen Trainer Beat Studer und seine Spieler noch, um den FC Regensdorf nach 2008 in die 2. Liga interregional zurückzuführen.