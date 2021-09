Fussball: Erfolg in der 2. Liga – Der FC Regensdorf siegt und hat noch Luft nach oben Die Furttaler gewinnen beim aufsässigen Aufsteiger Meilen 3:2, obwohl ihr Captain Cyrill Thrier früh im Spiel verletzt vom Platz musste. Nun kommt es in Regensdorf zu zwei Spitzenspielen. Markus Wyss

Leicht überlegen auf dem Feld und in der Luft: Regensdorfs Robin Döringer (blaues Leibchen) im Zweikampf mit dem Meilemer Manuel Schürmann. Foto: Sabine Rock

Das Team von Beat Studer ist mit drei Siegen und einer Niederlage in die Saison 2021/22 gestartet. Dazu sagte der Regensdorfer Coach: «Eigentlich haben wir beim 1:2 bei Oerlikon/Polizei unsere bisher beste Leistung gezeigt.» Was nicht zuletzt die Ausgeglichenheit in der Gruppe 1 der 2. Liga belegt.