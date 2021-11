Fussball: Nach der Vorrunde – Der FC Regensdorf und der FC Bülach jubeln am häufigsten Sechs Unterländer Frauen- und Männerequipen aus der 1., 2. und 3. Liga hegen nach einer gelungenen Vorrunde Aufstiegsambitionen. Andere der insgesamt 19 Teams enttäuschten. Markus Wyss

Eitel Freude auf dem Regensdorfer Wisacher: Noch häufiger als, hier im Bild, im Herbst 2020 nach ihrem Treffer zum 4:0 gegen Horgen, jubelten die Spieler des Furttaler Zweitligisten ein Jahr später. Foto: Christian Merz

Das Erfreulichste vorneweg: In diese Herbst konnte die Vorrunde in den regionalen Fussball trotz zuletzt stark zunehmender Coronavirus-Infektionszahlen zu Ende gespielt werden. Vor einem Jahr war das anders. Als sich Ende Oktober 2020 die zweite Pandemie-Welle auf nationaler Ebene ihrem diesbezüglichen Höhepunkt näherte, wurde die Vorrunde unterbrochen. Die Saison wurde erst im Juni 2021 wieder aufgenommen und in verkürzter Form abgeschlossen.

Aus sportlicher Sicht gab es in den vergangenen Wochen bei 6 der 19 Unterländer Männer und Frauen Erst-, Zweit- und Drittligisten indes viel Positives zu berichten. Die sechs Equipen gewannen so oft, dass sie sich während der Winterpause berechtigte Hoffnungen auf den 1. Platz in der Endrangliste ihrer Gruppe hegen dürfen. Es sind dies bei den Männern in der 2. Liga der FC Regensdorf, der momentan mit 33 Punkten aus 13 Spielen die Tabellenspitze der Gruppe 1 ziert. Drittligist Bülach ist mit 29 Zählern aus 11 Partien in seiner Gruppe ebenfalls Erster, ebenso wie die Frauen des FC Niederweningen mit 10 Spielen und 24 Punkten in der 3. Liga. Auch die zweitplatzierten Männer-Drittligisten aus Kloten und Embrach sowie die Bülacher Frauen in der 3. Liga sind im Aufstiegsrennen noch dabei.