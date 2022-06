Fussball: Erfolgreicher Abstiegskampf – Der FC Wallisellen erkämpft sich das Happy End Dank ihres 5:3-Heimsiegs über Glattfelden schaffen die Glattaler, was noch vor Kurzem sehr kompliziert schien: den Verbleib in der 3. Liga. Darauf lässt sich aufbauen. Peter Weiss

Erleichtert nach dem Ligaerhalt: Wallisellens Trainer Davide Caroli und Goalgetter Almir Murati.

Foto: Sibylle Meier

Rund zehn Minuten sind auf dem Kunstrasenplatz des heimischen Sportzentrums noch zu spielen, als Wallisellens Goalgetter Almir Murati seinem jungen Nebenmann Denis Meier am Ende einer Verletzungs- und Trinkpause zuruft: «Du musst noch einmal voll gehen, durchziehen, wir müssen den Sack zu machen.» 4:3 führen die Gastgeber zur Freude des Grossteils der rund 150 Fans zu diesem Zeitpunkt. Gesagt, getan: Fünf Minuten später lanciert Jeremy Furrer, der Dreh- und Angelpunkt in der Walliseller Offensivabteilung, Meier mit einem klugen Pass in die Tiefe. Die Gäste-Abwehr ist ausgespielt, Keeper Daniel Andermatt stolpert, steht auf – doch Denis Meier behält im Duell mit Glattfeldens letztem Mann bei glühender Mittagshitze kühlen Kopf und schiebt den Ball an ihm vorbei zum 5:3-Endstand (85.) ein. Dass der 18-Jährige für die Entscheidung sorgt, kommt nicht von ungefähr. Denn schon nach fünf Minuten hatte Denis Meier mit seinem ersten Treffer des Tages das Skore eröffnet. Und im Verlauf der umkämpften Partie erwies er sich am linken Flügel als wirbelnder Aktivposten.