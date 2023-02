Auf dem Weg in die Super League – Der FC Wil – unscheinbar und doch besonders Nach Jahren des Trubels ist der Club aus der Ostschweiz so erfolgreich wie schon lange nicht mehr. Auch dank der neuen Führung. Thomas Schifferle

13 Siege – gleichviele wie YB in der Super League – konnten die Wiler in dieser Challenge-League-Saison schon bejubeln. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Am Freitagmittag jubelt die Swiss Football League. Sie meldet einen Zuschauerrekord nach 21 Runden, 13’159 beträgt der Schnitt in der Super League, das sind so viele wie nie zuvor, am achtmeisten in ganz Europa. Die Zehnerliga floriert. Und man fragt sich wieder kopfschüttelnd, wieso es für die nächste Saison die Aufstockung auf zwölf Teams bloss braucht.

Ein paar Stunden später trifft der FC Wil auf Lausanne. Es ist nicht irgendein Spiel in der Challenge League, sondern Erster gegen Dritter. Bei Flutlicht und Regen wird allerdings die Realität der Liga deutlich: Nur 1612 Zuschauer kommen in der Lidl-Arena vorbei, was Wil wenigstens reicht, seinen Schnitt in dieser Saison

auf 1218 zu erhöhen.

Und doch hat das «St. Galler Tagblatt» nicht umsonst einmal von einem «berühmt-berüchtigten» Club geschrieben.

Der Ostschweizer brauche eben länger, um Vertrauen zu fassen, sagt Präsident Maurice Weber. Und viel an Vertrauen ist in der Zeit des Auftritts des Türken Mehmet Nazif Günal verloren gegangen. Ab Sommer 2015 hatte er im Bergholz Luftschlösser gebaut und vom Europacup geredet, 25 bis 30 Millionen Franken

verbrannte er ohne Sinn, bis er nach eineinhalb Jahren wortlos verschwand und einen Scherbenhaufen zurückliess.

Ein paar Monate nach Günal hat Weber, ein lokaler Unternehmer, den Verein übernommen und wieder als Ausbildungsverein positioniert. Er investiert Geld und Emotionen. Es ist auch schon zu viel an Emotionen gewesen, als er etwa einen gegnerischen Spieler rassistisch beleidigte. Wil mag nun meist unscheinbar zwischen St. Gallen und Winterthur liegen. Und doch hat das «St. Galler Tagblatt» nicht umsonst einmal von einem «berühmt-berüchtigten» Club geschrieben. Einmal verschwand ein Spieler nach Thailand, weil er 1 Million gestohlen hatte. Oder dann musste ein Präsident ins Gefängnis, weil er bei einer Bank 48 Millionen unterschlagen hatte.

Präsident Maurice Weber führt den FC Wil auch mit viel Emotionen. Foot: Urs Bucher (Freshfocus)

In dieser Saison schreiben die Wiler eine Erfolgsgeschichte. Vor dem Besuch Lausannes sind sie elfmal ungeschlagen geblieben, und seit Mitte November führen sie die Tabelle an. Auf dem Platz stehen Haudegen wie Silvio und Muntwiler, auf der Bank sitzt Brunello (was für ein Vorname) Iacopetta, 38 erst und vielleicht ein Trainertalent, wie es Wil schon mit Christian Gross und Marcel Koller hatte. Der Höhenflug soll aber keinem den Kopf verdrehen, man wolle «demütig bleiben und weiter mit jungen Spielern Gas geben», sagt Weber.

Die Wiler spielen gegen Lausanne nicht gut und verlieren 1:2, ihr Gegner ist abgebrühter. Leader bleiben sie trotzdem. Bald wird die Gegentribüne für 2,4 Millionen überdacht. Ein wenig Komfort kann nie schaden, wenn es regnet wie am Freitag.

