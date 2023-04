Super League: FCZ – St. Gallen – Der FC Zürich erkämpft sich einen Sieg und überholt Sion In einem Spiel mit wenigen Höhepunkten setzt sich das Team von Bo Henriksen 1:0 durch. Jonathan Okita trifft per Penalty. Marcel Rohner

Einziger Torschütze und darum Matchwinner: Jonathan Okita nach seinem Treffer vom Penaltypunkt. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Nach zuletzt drei sieglosen Spielen und überhaupt bloss einem Sieg in sieben Partien gewinnt der FCZ wieder einmal. Er tut das denkbar knapp, am Ende steht es 1:0 gegen den FC St. Gallen. Das sind drei Punkte, die wichtig sind für das Gefühl und für die Tabelle, der FCZ distanziert Sion (0:2 gegen Lugano) und bleibt auf Rang 8. Winterthur, der Letzte, liegt beruhigende vier Punkte zurück.

Die Partie beginnt durchaus vielversprechend. Nach sieben Minuten steht es nach Eckbällen 4:1 für die Zürcher. Sie behalten im frühen Hin und Her die Oberhand und haben mit einem zu hohen Distanzschuss von Cheick Conde die erste Chance. Es ist aber auch eine Tatsache, dass Bo Henriksens Team trotz teilweise schönem und schnellem Fussball nie zwingend ist in dieser Phase und kaum gefährlich vors Tor kommt.

Nach fast einer halben Stunde erst fliegt ein Kopfball von Antonio Marchesano knapp am Tor der St. Galler vorbei. Dazu kommt der Tessiner nur, weil ein Schuss von Blerim Dzemaili abgeblockt wird und bei ihm landet. Kurz darauf hat Marchesano einen Marchesano-Moment, als er Jonathan Okita lanciert. Der Kongolese trifft, startete zuvor aber aus dem Abseits. Die Zürcher kombinieren und flanken, Goalie Lawrence Ati Zigi braucht es trotzdem selten.

Das ist immerhin eine gute Nachricht für die St. Galler, denn der Rest des Teams findet zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht mehr statt. Zur Pause wechselt Trainer Peter Zeidler dreifach, Julian von Moos, Willem Geubbels und Albert Vallci kommen ins Spiel. Das verändert die Dynamik dieser Partie zwar nicht komplett, aber macht sie ausgeglichener. Nach 50 Minuten darf Yanick Brecher im FCZ-Tor auch einmal hechten.

Das Telegramm Infos einblenden FC Zürich – FC St. Gallen 1:0 (0:0)

Letzigrund. – 16’585 Zuschauer. – SR Schnyder.

Tor: 57. Okita 1:0 (Foulpenalty).

FCZ: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Aliti; Boranijasevic (74. Hodza), Conde, Mathew, Dzemaili (74. Krasniqi), Guerrero; Marchesano, Okita (83. Simic).

Bemerkungen: 85. Rote Karte gegen Dajaku (Tätlichkeit). FCZ ohne Rohner, Santini und Tosin (alle verletzt).



Kurz darauf steht es aber doch 1:0 für den FCZ. Nach einem Zürcher Eckball will Geubbels befreien und trifft mit voller Wucht Mirlind Kryeziu. Okita trifft aus elf Metern zum 1:0. St. Gallens Reaktion darauf ist bemerkenswert harmlos, das Niveau der Partie sinkt mit den Minuten, die vorübergehen. In der Schlussphase hat Okita das Traumtor zum 2:0 auf dem Fuss, scheitert aber an der Latte, es ist ein einsames Highlight. Das kann zu diesem Zeitpunkt in der Meisterschaft nur dem FCZ recht sein. Sinnbildlich dafür ist Nikola Boranijasevics Jubel über eine gelungene Grätsche, solche Momente zählen im Kampf gegen die Barrage eben auch.

Die letzten Minuten absolviert der FCZ in Überzahl, weil St. Gallens Dajaku die Rote Karte gesehen hat, als er nach einem Zweikampf mit Hodza nachtrat. Erst da beginnen die St. Galler anzurennen. Sie sind an diesem Nachmittag aber zu harmlos – und nun auch nur noch drei Punkte vor dem FCZ.

