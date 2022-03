Liveticker: Basel – St. Gallen - Doppelschlag – Duah erhöht auf 2:0

35' Guillemenot liegt am Boden

Jérémy Guillemenot und Taulant Xhaka geraten aneinander. Der Basler schlägt dem Genfer leicht in den Bauch und geht mit seinem Gesicht gefährlich nahe an jenes seines Gegners ran. Dieser will daraus einen Kopfstoss interpretiert haben und geht theatralisch zu Boden. Beide sehen Gelb.