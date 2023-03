Nach einem Monat ohne Sieg – Der FCZ gewinnt gegen Luzern mit 2:1 – auch dank einer Premiere Tosin ist mit zwei Toren der Matchwinner des FC Zürich gegen den FC Luzern. Die Zürcher schaffen mit diesem Sieg den Anschluss ans Mittelfeld. Ueli Kägi

Dank seiner zwei Tore siegt der FC Zürich gegen Luzern: Aiyegun Tosin im Letzigrund. Foto: Michael Buholzer/Keystone

Seit sieben Spielen steht beim FC Luzern der 19-jährige Pascal Loretz im Tor. Er ersetzt den verletzten Marius Müller und hat in den ersten sechs Spielen fünf Gegentore kassiert. Das Besondere daran: Niemand traf gegen Loretz aus dem Spiel heraus, nur bei Penaltys hatte er sich geschlagen geben müssen. Bis am Samstagabend.

Es läuft die 76. Minute im Letzigrund, 1:1 stehts. Marchesano treibt den Ball nach vorne, spielt Aliti an. Aliti flankt – und dann? Steht FCZ-Stürmer Aiyegun Tosin vor dem Tor und lenkt den Ball an den Händen des heranfliegenden Loretz vorbei ins Tor. Es ist die Premiere, das erste Gegentor aus dem Spiel heraus für den jungen Luzerner Goalie.

Der FCZ führt. Und der FCZ bringt den Vorsprung über die Distanz. Das ist genau nach dem Geschmack der Stadtzürcher, die zuletzt zwar fast nie verloren, aber schon lange nicht mehr gewonnen haben. Für den Meister der vergangenen Saison ist es der erste Sieg seit einem Monat und dem 2:1 im Derby gegen GC.

Bo Henriksen hatte sich einen FC Zürich gewünscht, der an den Sieg glaubt, mit hoher Intensität spielt, zum Pressing ansetzt. Er wollte eine Mannschaft, «die alles tut, um diesen Match zu gewinnen».

Grosser Unterhaltungswert vor 15’000 Zuschauern

Der Trainer der Zürcher bekam vieles davon. Nur: Auf dem Platz wartete der FC Luzern als Gegner. Und der brachte ziemlich genau die gleichen Eigenschaften mit. Und das wiederum führte vor 15’330 Zuschauern zu einem Match mit grossem Unterhaltungswert.

Zum ersten Mal muss sich Pascal Loretz aus dem Spiel heraus geschlagen geben: Aiyegun Tosin trifft zum 2:1 gegen den jungen Luzerner Goalie. Foto: Marc Schumacher (freshfocus)

Nicht einmal 40 Sekunden dauerte es, bis FCZ-Mittelfeldspieler Blerim Dzemaili im eigenen Strafraum seinem Luzerner Gegenspieler Pius Dorn auf den Fuss stand. Dorn ging zu Boden, doch es blieb darauf nicht nur der Penaltypfiff von Schiedsrichter Urs Schnyder aus, sondern etwas überraschend auch eine Reaktion des VAR.

Dzemailis Vergehen war nur die erste von vielen Strafraumszenen bis zur Pause. Mal wurde es vor dem Zürcher Tor brenzlig, mal auf der anderen Seite. Für den FCZ vergab der erstmals von Beginn an eingesetzte Nigerianer Ifeanyi Mathew in der 3. Minute die erste gute Möglichkeit. Dann traf Antonio Marchesano nach feinem Doppelpass mit Dzemaili den Pfosten (6.).

Die guten Szenen von Puncher Dzemaili

Puncher Dzemaili hatte hinter den Spitzen Marchesano und Tosin einige gute Augenblicke im Offensivspiel. In der 16. Minute bereitete er eine Kopfballchance Marchesanos vor. Und in der 31. Minute provozierte er mit seiner Flanke an Martin Frydeks Arm den Penalty, den Tosin sicher in die linke Ecke verwandelte. Es war das 1:1 und für Loretz das sechste Gegentor nach Penalty.

Luzern hatte in der 15., 16. und 18. Minute durch Ismajl Beka, Pascal Schürpf und Severin Ottiger gute oder sogar ausgezeichnete Möglichkeiten vergeben, ging aber trotzdem in Führung. FCL-Stürmer Dejan Sorgic suchte und fand im Zweikampf gegen Mathew den Penalty, Max Meyer verwandelte in die Mitte (21.). Der Deutsche ist mit neun Treffern Luzerns erfolgreichster Torschütze.

Yanick Brecher ist geschlagen: Max Meyer erzielt vom Penaltypunkt aus das 1:0 für den FC Luzern. Foto: Marc Schumacher (freshfocus)

In der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen, wobei Nikola Boranjasevic in der 40. Minute bei einem Kopfball das 2:1 für den FCZ verpasste. Nach der Pause erspielten sich die Luzerner zuerst Vorteile. Sorgic und Meyer prüften den stark reagierenden Zürcher Goalie Yanick Brecher zweimal innert Sekunden (52.). Dorns Schuss wurde von FCZ-Verteidiger Lindrit Kamberi im letzten Augenblick abgelenkt (61.).

Dann aber meldete sich der FCZ unterstützt von der lautstarken Südkurve mit seinem Offensivspiel zurück. Und Tosin traf ins Glück.



