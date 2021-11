Podcast zum Schweizer Fussball – «Der FCZ hat die Leidenschaft, die Basel und YB derzeit fehlt» Was spricht im Titelrennen für den FC Zürich? Wird bei den Young Boys im Frühjahr alles besser? Warum wird der FC Basel nicht zur Ruhe kommen? Und braucht es eine Ligareform? Antworten in der Dritten Halbzeit. Florian Raz

Schweizer Fussballfans sind gebrannte Kinder. Und so trauen viele dem schönen Bild an der Spitze der Super League noch nicht ganz. Kann es wirklich sein, dass es zu einem echten Mehrkampf um den Titel kommt? Zumindest bei Oliver Gut ist der Glaube daran mit dem 1:0-Sieg des FC Zürich über die Young Boys gewachsen. Und das liegt nicht am Sieg allein, wie er in der neuesten Ausgabe unseres Fussball-Podcasts sagt.

Für Gut steht weiterhin fest, dass YB und auch der FC Basel die auf dem Papier bessere Mannschaft haben als der FCZ. «Aber», sagt er, «die Zürcher haben den klarsten Plan der drei Teams.» Und fast noch wichtiger: «Sie haben die Leidenschaft, die nur der FCB ganz am Anfang der Saison auf den Platz gebracht hat. Und bei YB habe ich im Spitzenspiel diese Leidenschaft und dieses Feuer nicht festgestellt.»

Noch mag Gut den FCZ nicht zum Favoriten auf den Titel ausrufen. Aber nachdem er bislang einen Zürcher Triumph ausgeschlossen hat, sagt er nun: «Ich schliesse es nicht mehr aus, dass der FCZ Meister wird.»

Es ist ein kleines Experiment, das wir bei der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts versucht haben. Die aktuelle Ausgabe wurde vor Publikum im Didi Offensiv aufgenommen, der Basler Bar für Fussballkultur. Zu unserer grossen Freude war das Didi gut gefüllt. Darum überlegen wir uns, ob wir – so es die pandemische Lage zulässt – weitere Anlässe mit unserem Podcast durchführen.

Wann welches Thema besprochen wird

11:18 FCZ – YB

31:13 Der FCB in Luzern

44:18 Braucht es eine Ligareform?

