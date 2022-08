Europa-League-Qualifikation – Der FCZ leidet, steht aber in der Gruppenphase der Europa League Der Schweizer Meister muss gegen Heart of Midlothian lange unten durch, wird dann aber durch den eingewechselten Fabian Rohner erlöst.

Hart umkämpftes Spiel: Mirlind Kryeziu und Kollegen verteidigen sich gegen angreifende Schotten. Foto: Ian MacNicol (Getty Images)

Der FC Zürich steht in der Europa League. Dafür genügt dem Schweizer Meister, der in der Liga noch nicht auf Touren gekommen ist, in Edinburgh ein 1:0 gegen Hearts of Midlothian. Das goldene Tor schoss der eingewechselte Fabian Rohner zehn Minuten vor Schluss.

Der FCZ hatte vor allem in der ersten Halbzeit Mühe mit seinem Gegner, der vor ausverkauftem Haus zu zahlreichen Chancen kam und phasenweise über 70 Prozent Ballbesitz hatte. Die zweite Halbzeit verlief ausgeglichener und den Gästen spielte in die Karten, dass Hearts-Stürmer Jorge Grant in der 54. Minute vom Platz musste, weil er wegen einer Schwalbe im Strafraum die zweite Gelbe Karte sah.

Damit war der Widerstand der Hearts bald gebrochen, der FCZ wurde gegen Ende des Spiels wieder gefährlicher, erst traf Aiyegun Tosin den Pfosten, kurz darauf fiel Rohners Siegtor. Das Hinspiel hatte der FCZ dank Toren von Adrian Guerrero und Blerim Dzemaili bereits 2:1 gewonnen. Die Auslosung für die Gruppenphase der Europa League findet am Freitag um 13 Uhr statt.

mro

