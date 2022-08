Europa League: FCZ – Hearts – Der FCZ mit viel Moral zum wertvollen 2:1 gegen die Hearts Im Playoff-Hinspiel gegen das Team aus Edinburgh hält er sich dank zwei Toren von Guerrero und Dzemaili alle Chancen offen, die Europa League zu erreichen. Thomas Schifferle

Mirlind Kryeziu feiert mit Torschütze Blerim Dzemaili (links) das 2:1 im Kybunpark. Foto: Ennio Leanza/Keystone

Der FC Zürich hat nach dem Playoff-Hinspiel gegen Heart of Midlothian alle Chancen, sich für die Gruppenphase der Europa League zu qualifizieren. In einem hart umkämpften Match in St. Gallen setzt er sich 2:1 durch. So knapp das Resultat ist, so verdient ist alles in allem der Sieg des Schweizer Meisters.

Die beiden Tore vor nur 5347 Zuschauern gelingen ihm in der 32. und 34. Minute und sind seine eindrückliche Antwort auf den Rückstand, den er sich kurz zuvor bei einem Penalty von Shankland eingehandelt hat. Den Ausgleich gelingt Adrian Guerrero nach einem weiten Abschlag Yanick Brechers, den ihm der gegnerische Verteidiger Atkinson so ungewollt wie perfekt in den Lauf legt.

Zwei Minuten später ist es Guerrero, der von links in den Strafraum passt. Der Ball wird so abgefälscht, dass er direkt für die Füsse von Blerim Dzemaili rollt. Der Altmeister lässt Hearts-Goalie Gordon mit seinem wuchtigen Schuss keine Chance.

Die Lektion in Winterthur gelernt

In der ersten Halbzeit überzeugt der FCZ mit seiner Einstellung, er zeigt den Willen, dass er die Lektion vom 1:1 am Sonntag in Winterthur gelernt hat. Guerrero ist wieder der Guerrero der letzten Saison, Dzemaili treibt ihn an, der junge Ukrainer Bodgan Viunnyk überzeugt mit seiner Kraft.

Nach der Pause ist der FCZ immer wieder Zeit mit Verteidigen beschäftigt. Aber das macht er so gut, dass Brecher kaum Arbeit zu erledigen hat. Selbst kommt er nicht mehr zu vielen Abschlüssen. Die beste Chance bietet sich schliesslich Fabian Rohner bei einem Konter in der 89. Minute, er zieht unwiderstehlich davon und scheitert dann doch an Goalie Gordon.

