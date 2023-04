St. Gallen - FC Zürich – Der FCZ rettet einen Punkt, Dzemaili gibt Hinweis auf baldiges Ende Die Zürcher holen in einem rasanten Spiel ein 2:2, auch weil Tosin schon wieder erfolgreich ist. Und Dzemaili gibt ein aufschlussreiches Interview. Ueli Kägi

Bleibt der Zürcher Torgarant: Aiyegun Tosin trifft auch in St. Gallen. Foto: Carsten Harz (Freshfocus)

Und zum Schluss auch noch Unterzahl. 84 Minuten sind vorbei, als FCZ-Verteidiger Omeragic für ein Hands zum zweiten Mal verwarnt wird und vom Platz muss. 2:2 steht es in diesem Augenblick, und für den FCZ geht jetzt das Zittern los. Die St. Galler setzen zum Schlussspurt an. Der eingewechselte Geubbels schiesst in der 89. Minute an den Aussenpfosten. Doch mehr gibt es in diesem Match nicht mehr. Es bleibt beim Remis.

Der FCZ startet besser ins Spiel. Und es ist für ihn ein kleines Unglück, dass er nach 80 Sekunden nicht schon führt. Tosin hat sich auf der rechten Seite gelöst, Marchesano steht vor dem Tor, um die Flanke über die Linie zu drücken. Doch ein St. Galler Bein kann den Ball über die Latte lenken. Es ist ein schwungvoller Start des FCZ, die St. Galler legen bald nach, das Spiel ist intensiv, aber nicht immer fehlerfrei, und die Stimmung im mit 19’540 Zuschauern ausverkauften Kybunpark ist hervorragend.

Umstrittener Ballgewinn vor Tosins Tor

Der FC Zürich geht in der 26. Minute in Führung. Und wer erzielt das Tor? Natürlich Tosin. In den vergangenen sechs Partien hat der 24-jährige Nationalspieler aus Benin für den FCZ sechs Tore erzielt, darunter zweimal eine Doublette. Nun trifft er nach feiner Vorarbeit Krasniqis und Dzemailis. Krasniqi legt quer auf rechts zu Dzemaili. Und Dzemaili legt quer auf links zu Tosin.

Dem Tor geht ein umstrittener Ballgewinn des FCZ 30 Meter vor dem Tor voraus. Es ist Marchesano, der St. Gallens Schneider so stört, dass Krasniqi den Ball übernehmen kann. Zeidler sieht ein Foul, doch Schiedsrichter Wolfensberger lässt laufen und liegt richtig.

«Lächerlich! Wenn das kein Foul ist!» FCZ-Routinier Blerim Dzemaili

Der FC Zürich verpasst in der 38. Minute das 2:0, als Aliti nach Dzemailis Freistoss eine ausgezeichnete Kopfballchance vergibt. Und dann kassiert er kurz vor der Pause den Ausgleich, der in der Entstehung dem ersten Tor gleicht. Dieses Mal verliert FCZ-Verteidiger Kryeziu den Ball gegen die heranstürmenden St. Galler, dieses Mal reklamieren alle FCZler Foul. Doch wieder bleibt der Pfiff aus. Guillmenot kann deshalb alleine auf Brecher losziehen und zum 1:1 treffen (43.).

Captain Brecher und Dzemaili sind danach derart ausser sich, dass sie für Reklamieren Gelb sehen. Dzemaili sagt im Pauseninterview bei Blue: «Lächerlich! Wenn das kein Foul ist!» Und der demnächst 37-Jährige schiebt hinterher, dass er solche Schiedsrichterentscheide zum Glück nicht mehr lange erleben müsse. Es ist ein deutlicher und nächster Hinweis, dass Dzemaili seine Karriere nach dieser Saison beenden wird. Allerdings gilt auch für den Zweikampf mit Kryeziu: Wolfensberger lässt zu Recht weiterlaufen.

Das Telegramm Infos einblenden FC St. Gallen - FC Zürich 2:2 (1:1)

Kybunpark. 19’000 Zuschauer (ausverkauft). SR: Wolfensberger.

Tore: 26. Tosin 0:1. 43. Guillemenot 1:1. 51. Latte Lath 2:1. 56. Okita 2:2.

St. Gallen: Ati Zigi; Stillhart, Stergiou, Maglica; Vallci (72. Karlen); Görtler, Quintilla, Witzig, Schneider (46. Dajaku); Guillemenot (72. Geubbels), Latte Lath.

FCZ: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Kamberi; Boranjasevic, Krasniqi (78. Simic), Mathew, Dzemaili (66. Hornschuh), Aliti; Marchesano (78. Ligue), Tosin (46. Okita/88. Selnaes).

Platzverweise: 85. Omeragic (Hands, 2. Verwarnung). 92. Dajaku (Hands, 2. Verwarnung).

Verwarnungen: 22. Aliti. 36. Omeragic (Foul). 43. Brecher. 45. Dzemaili (Reklamieren). 52. Stillhart. 73. Dajaku. 93. Kryeziu (Foul).

Bemerkungen: St. Gallen ohne von Moos, Schmidt (gesperrt), Nuhu, Schubert, Akolo, Kempter, Alves (verletzt). FCZ ohne Conde (gesperrt), Katic, Guerrero, Santini, Sauter (verletzt).



Das Spiel ist vor der Pause schon rasant, umkämpft, hektisch. Es wird noch besser zu Beginn der zweiten Halbzeit. St. Gallen geht durch Latte Lath in Führung, der Stürmer setzt sich gegen Omeragic und Kryeziu durch und trifft vom Strafraum aus mit einem Flachschuss (51). Fünf Minuten später heisst es 2:2. Der für Tosin eingewechselte Okita trifft nach einem Konter und mit noch leicht abgefälschtem Schlenzer zum Ausgleich.

Danach bleibt die Partie umkämpft, trotzdem wird es bedeutend ruhiger. Die Mannschaften haben in der letzten halben Stunde Mühe, sich Chancen zu erarbeiten. Das 2:2 ist das korrekte Resultat. Und am Ende herrscht auch personeller Gleichstand, weil St. Gallens Dajaku in der Nachspielzeit nach der zweiten Verwarnung ebenfalls frühzeitig vom Platz muss.

