Die Zürcher in der Super League - Der FCZ und GC versprühen gute Laune

Zürcher in der Super League – Der FCZ und GC versprühen gute Laune GC und der FCZ sind von den Resultaten her sehr unterschiedlich in die Saison gestartet – eines haben sie trotzdem gemeinsam: Sie fühlen sich wohl in ihrer Haut. Thomas Schifferle

Glückliche Gesichter allenthalben: FCZ-Cheftrainer André Breitenreiter und Blaz Kramer freuen sich über den gelungenen Saisonstart. Foto: Ennio Leanza (Keystone) Und auch bei GC mit Cheftrainer Giorgio Contini ist das Lachen noch omnipräsent. Foto: Alexandra Wey (Keystone) 1 / 2

In zwei Wochen gibt es wieder einmal ein Zürcher Derby, das erste seit April 2019. FCZ gegen GC. André Breitenreiter weiss aus seiner Zeit in Deutschland, was ein Derby bedeutet: Er erlebte HSV - St. Pauli, Hannover - Braunschweig oder Schalke - Dortmund.

Im Moment ist das noch weit weg, zuerst geht es für den neuen Trainer des FCZ am Sonntag nach Luzern. Er tut es mit der Zufriedenheit, die aus zwei Siegen zum Saisonstart wachsen kann. Der FCZ ist Zweiter der Super League.

GC steht nach dem Aufstieg mit null Toren und einem Punkt da. Was sich nicht gut liest, ändert an einem nichts: Auch auf dem Campus herrscht vor dem Heimspiel gegen Lausanne gute Laune.