Super League – Der FCZ zittert und steht doch ganz oben In Sitten gelingt den Zürchern ein guter Start. Dann lassen sie sich vom FC Sion in den eigenen Strafraum drücken und retten gerade noch so den Sieg. Marcel Rohner

Da muss viel raus: FCZ-Trainer André Breitenreiter nach dem knappen Sieg in Sitten. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Im Tunnel zu den Garderoben wartet Bledian Krasniqi, faltet die Hände, zählt die Minuten. Sie müssen ihm wie Stunden vorkommen, 15, 14 fehlen noch, und mit jeder verstrichenen nimmt der Druck des FC Sion zu. Ein letztes Mal aufatmen, als Yanick Brecher einen Eckball wegfaustet

Dann pfeift Schiedsrichter Piccolo ab, Krasniqi und seine Kameraden jubeln ausgelassen. Der Schweizer U-21-Nationalspieler hat seinen Anteil daran, dass der FCZ an diesem Abend lange zittern muss, weil er 20 Minuten vor Schluss vom Platz gestellt wird, das Foul gegen Wesley ist das eine zu viel.

Die Zürcher aber retten den Sieg über die Zeit, sie gewinnen in Sitten erstmals seit September 2018 und sind nun für mindestens eine Woche Tabellenführer, weil das Spiel zwischen den Young Boys und dem FC Basel verschoben wurde. Eine solche Ausgangslage vor Augen scheint nicht nur zu beflügeln.

Trainer André Breitenreiter fehlt Becir Omeragic, der noch an den Folgen eines Migräneanfalls leidet und bis zur 85. Minute auf der Bank sitzt. Lindrit Kamberi ersetzt ihn, der 22-Jährige spielte in dieser Saison erst eine Minute. Weil Sion sich zuerst einmal nicht wehrt und sich auch noch an ein neues System gewöhnen muss, fällt das eine Halbzeit lang nicht auf.

Ist jetzt der Meistertitel Thema? «Warum nicht»

Der FCZ beginnt gut, er könnte früh führen. Er findet schnell heraus, wo dieses Sion verwundbar ist (bei Verteidiger Jan Bamert), und läuft es dauernd an, wie ein Wolfsrudel eine Herde Bisons. Das sieht schnell gut und dominant aus, doch die Zürcher brauchen eine halbe Stunde, bis sie ein Tor erzielen. Sie machen es herausragend, Dzemaili legt per Kopf auf Guerrero ab, der einschiebt. Dann wird dieses Spiel ein anderes.

Es ist auch vor der Gelb-Roten Karte gegen Krasniqi schon bemerkenswert, wie sich eine Mannschaft, die gerade um die Tabellenspitze spielt, von einer Mannschaft in den eigenen Strafraum drücken lässt, die in dieser Saison von 14 Spielen 4 gewonnen hat. Die Sittener rennen an in dieser zweiten Hälfte, angeführt vom überragenden Anto Grgic, sie haben gute Chancen, immer wieder durch Stoijlkovic und auch durch Karlen und Tosetti. Am Ende muss Goalie Yanick Brecher öfter eingreifen als sein Gegenüber Fickentscher.

Sion schiesst insgesamt 15-mal aufs gegnerische Tor, das reicht an diesem Abend nicht. Darum steht der FCZ ganz oben, so spät in der Saison war er zuletzt 2010 Tabellenführer. Und während alle versuchen, die Erwartungen zu dämpfen («Wir schauen von Spiel zu Spiel»), antwortet Torschütze Guerrero auf die Frage, ob der Meistertitel jetzt ein Thema sei: «Ja, ja, warum nicht.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.