Der Fluch der Netflix-Serie

Die zehnteilige Tennis-Reality-Doku «Break Point» über die Saison 2022 wurde vor dem Australian Open mit einer Gala und grossem Brimborium in Melbourne lanciert und ist seit Freitag weltweit online. Dabei lernt man nebst Stars wie Nick Kyrgios oder Matteo Berrettini auch nicht ganz so bekannte Spielerinnen kennen wie die Spanierin Paula Badosa oder die Australierin Ajla Tomljanovic, vor einem Jahr noch die Freundin Berrettinis.

Beide lassen einen auch teilhaben an den schwierigen Seiten des Tennis. Tomljanovic ist untröstlich, nachdem sie in Melbourne früh verloren hat. Badosa spricht offen über ihre Depressionen, die sie schon länger plagen. Sie sagt aber auch: «Dieser Sport ist eine Droge. Er macht süchtig. Das Adrenalin, das man bekommt, dem jagt man immer hinterher.» Gerne hätte man die beiden nun am Australian Open erlebt, doch es soll nicht sein. Beide mussten absagen. Badosa erlitt am Vorbereitungsturnier in Adelaide eine Oberschenkelverletzung, Tomljanovic plagt sich mit Knieproblemen.

Musste kurzfristig absagen: Die Australierin Ajla Tomljanovic fehlt in Melbourne verletzt. Foto: Getty Images

Der prominenteste Abwesende ist Weltnummer 1 und aktueller US-Open-Champion Carlos Alcaraz, der im Training eine Beinverletzung erlitt. Er ist der Star einer der späteren Folgen von «Break Point», die noch nicht ausgestrahlt worden sind. Man könnte vom Fluch der Netflix-Serie reden. (sg.)