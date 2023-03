Vor wichtiger Abstimmung – Der Flughafen interessierte die Kantonsräte aus der Region wenig Die regionalen Kantonsräte beschäftigten sich jüngst kaum mit dem Flughafen. Das könnte bei der Abstimmung über die Pistenverlängerung eine wichtige Rolle spielen. Manuel Navarro

Braucht der Flughafen eine Pistenverlängerung? Der Kantonsrat stimmt voraussichtlich in den nächsten Monaten darüber ab. Foto: Michael Trost

Der Flughafen ist der wirtschaftliche Dreh- und Angelpunkt des Zürcher Unterlands. Kein anderer Standort ist in Bezug auf Wertschöpfung und Arbeitsplätze auch nur annähernd so wichtig wie das nationale Tor zur Welt, an welchem über 27’000 Menschen beschäftigt werden.