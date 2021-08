Musik und Licht zu Weihnachten – Der Flughafen kriegt sein eigenes Winterfestival Auf dem Circle-Hügel werden ab dem 25. November begehbare Lichtkunstwerke und 18 Live-Konzerte geboten. Das Festival «Zauberpark» soll künftig jährlich stattfinden. Florian Schaer

Die 18 Live-Konzerte machen den Winterzauber nicht alleine aus. Mitinitiant Primo Brera erläutert die Lichtkunst-Installationen im Circle-Park. Bild: Balz Murer

«Wir möchten eine Oase kreieren, einen Ort, an dem die Leute aufs Ende des Jahres hin etwas ‹obenabe› kommen können.» So fasste Giancarlo Pallioppi das Konzept des «Zauberparks» zusammen, das er am Donnerstag den Medien präsentierte. Dabei kommt die Veranstaltung im wörtlichen Sinne selber «obenabe». Seit acht Jahren wird diese Form eines Winterfestivals für die ganze Familie in der Lenzerheide schon veranstaltet.

In dieser Adventszeit nun bringen die Bündner die Kombination aus Live-Konzerten, magisch anmutenden Lichtinstallationen und kulinarischem Angebot ins Unterland. Für 18 Tage will man den Circle-Park auf diese Weise verzaubern, jeweils zwischen 17 und 22 beziehungsweise bis 23 Uhr. Die Organisatoren rechnen mit insgesamt rund 40’000 Festivalbesucherinnen und -besuchern; zwischen 2000 und 4000 je Abend.