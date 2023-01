Erster Flug ab Kloten jährt sich – Der Flughafen lädt im September zum grossen Jubiläum ein Die Bevölkerung darf sich auf ein grosses Flughafenfest freuen. Angekündigt ist auch ein Besuch von Bundespräsident Alain Berset. Thomas Mathis

Vor dem ersten flugplanmässigen Start einer Swissair DC-4 nach London wurde mit geladenen Gästen ein Rundflug durchgeführt. Foto: Swissair (ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv)

Das erste Flugzeug, das in Kloten startete, hob am 14. Juni 1948 ab. Es war eine Douglas DC-4 der Swissair, die nach London flog. Sie startete auf der ersten und damals einzigen Piste 10/28. Nur fünf Monate später wurde die zweite Piste 16/34 in Betrieb genommen. Dieses Jahr jähren sich diese beiden Ereignisse zum 75. Mal. Der Flughafen nimmt das zum Anlass für Feierlichkeiten, wie es in einer Mitteilung heisst. Nach dem grossen 70-Jahr-Fest im September 2018 stehen damit die nächsten Jubiläumsevents an.