Flughafen – Der Flughafen wird zur Festhütte Der Flughafen Kloten feiert sein 75-jähriges Bestehen. Jetzt sagen die Verantwortlichen, wie.

75 Jahre nach dem Erstflug sieht der Flughafen Zürich so aus. Das 75-jährige Bestehen wird ausgiebig gefeiert. Foto: zvg

Die Sommermonate stehen am Flughafen Zürich ganz im Zeichen seines 75-Jahr-Jubiläums und bieten eine Vielzahl an Attraktionen. Ein grosses Highlight wird das Flughafenfest für die Bevölkerung vom 1. bis 3. September 2023. Dies teilt die Flughafen Zürich AG aktuell mit.

Bereits vor September wird es aber verschiedene Anlässe geben, in denen das 75-jährige Bestehen des Landesflughafens thematisiert wird. «Gestern – Heute – Morgen. In Bewegung mit euch», lautet das Motto der interaktiven Flughafenausstellung im Airport Shopping. Auf verschiedenen Flächen werden unter anderem Uniformen aus unterschiedlichen Epochen ausgestellt, und die Entwicklung der Flugzeugtechnik mit Flugzeugmodellen wird präsentiert. Eine Weltkarte illustriert das heutige und das historische Streckennetz ab Kloten, und an einer interaktiven Station können Interessierte die Entwicklung der Flughafeninfrastruktur verfolgen.

Sonderaktion für alle 75-Jährigen Infos einblenden Ein besonderes Geschenk wartet auf alle, die – genauso wie der Flughafen Zürich – dieses Jahr ihren 75. Geburtstag feiern: Vom 15. Juni bis 31. Dezember 2023 dürfen alle Personen mit Jahrgang 1948 kostenlos auf die Zuschauerterrasse B. Dazu einfach einen Personalausweis beim Eintritt vorweisen. Die Anzahl der Zutritte ist nicht beschränkt. (red)

Eine Zukunftsinsel zeigt den Flughafen Zürich im Jahr 2040 und visualisiert unter anderem die Bauprojekte und Nachhaltigkeitsziele. Auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen kommen in Videos zu Wort. Im Wettbewerb zur Ausstellung werden jede Woche Preise verlost. Die Ausstellung dauert vom 14. Juni bis 8. September, ist kostenlos und öffentlich zugänglich.

Am 14. Juni gibt es ein Erstflug-Spezialprogramm auf der Zuschauerterrasse B



Ein historischer Tag ist für den Flughafen der 14. Juni. Der 75. Jahrestag des Erstflugs steht insbesondere auf der Zuschauerterrasse B ganz im Zeichen der Nostalgie. Denn vor einem Dreivierteljahrhundert hob als erste Maschine eine Douglas DC-4 der Swissair in Richtung London ab. Am 14. Juni 2023 wird ein Flugzeug des Typs Douglas DC-3 einen Überflug machen, danach am Flughafen Zürich landen und direkt am Dock B parkieren. Auf der Zuschauerterrasse B gibt es ein Festzelt im amerikanischen Diner-Stil mit Verpflegung, Drinks und Konzerten einer 50er-Jahre-Band. Kinder geniessen die vielen Spielgeräte und Tretflieger auf dem Kinder-Flugplatz. Gratisrundfahrten und ein Minicasino runden das Angebot ab. Der Eintritt auf die Zuschauerterrasse B ist an diesem Jubiläumstag kostenlos. Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 21 Uhr.

1. bis 3. September 2023: Flughafenfest für die Bevölkerung

Das Flughafenfest findet auf dem Standplatz Tango, im Circle und im Park statt. Die Eventflächen sind barrierefrei zugänglich, und der Eintritt ist kostenlos. So viel sei bereits verraten: Am Freitagabend findet um 18.15 Uhr der offizielle Festakt mit Bundespräsident Alain Berset, der Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh, Verwaltungsratspräsident der Flughafen Zürich AG, Josef Felder, sowie Moderator und Komiker Fabian Unteregger statt. Auch der Festakt ist für die Bevölkerung öffentlich.

