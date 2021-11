Aus dem Bezirksgericht Zürich – Der Freier war in Wahrheit ein Polizist Eine Prostituierte bot trotz pandemiebedingtem Verbot ihre Dienste an. Nun muss sie eine Geldstrafe zahlen.

Prostitution war in Zürich während des Lockdown verboten. Foto: Urs Jaudas

Das Bezirksgericht Zürich hat am Montag eine 37-jährige Frau zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Die Betreiberin eines Erotik-Salons hatte im Frühling 2020, während des Lockdown, entgegen der Covid-19-Verordnung den Salon nicht vollständig geschlossen gehalten.

Der Einzelrichter sprach die Frau in zwei Fällen des Vergehens gegen die Covid-19-Verordnung schuldig. Die als Prostituierte tätige Frau hatte am 28. März 2020 telefonisch mit einem Kunden sexuelle Dienstleistungen in ihrem Salon vereinbart. Allerdings war der Freier ein verdeckter Fahnder der Stadtpolizei Zürich, der auf ein entsprechendes Inserat hin angerufen hatte.

Einen weiteren Verstosses beging sie am 2. Mai, als sie ihrer Schwester erlaubte, in ihrem Salon einen Kunden zu bedienen. Gegen die Schwester wurde ein separates Verfahren eingeleitet.

Richter halbiert Strafantrag der Staatsanwaltschaft

Der Richter belegte die Beschuldigte mit einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 30 Franken. Bedingt heisst, dass sie nur zahlen muss, wenn sie sich innert der Probezeit wieder etwas zuschulden lassen kommt. Damit halbierte der Richter den Strafantrag der Staatsanwältin. Zudem verzichtete er auf die beantragte 1000-Franken-Busse.

Bezahlen muss die aus der Dominikanischen Republik stammende Frau aber Gebühren in der Höhe von 3000 Franken. Dies sei viel Geld, sagte die Frau, ob man diesen Betrag angesichts der schwierigen Zeiten nicht etwas reduzieren könnte. Der Richter liess aber nicht mit sich handeln. Sie habe den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft nicht akzeptiert, und ein Gerichtsverfahren «koste halt», sagte er.

Es sei ihm bewusst, dass es «hart war, kein Einkommen erzielen zu können», sagte der Richter. Aber es sei nun einmal bestimmt gewesen, dass sie nicht arbeiten durfte. Sie habe das auch gewusst.

Es sei allerdings «wirklich nicht die schlimmste Tat», die er je zu beurteilen gehabt habe, und er verstehe, dass sie aus Geldnot gearbeitet habe. Aus diesem Grund habe er sie mild bestraft, sagte der Richter. Er riet der Frau, Ratenzahlung zu beantragen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Frau erklärte jedoch, sie werde es akzeptieren.

«Wichtig, der Führungs-Crew Folge zu leisten»

Es gebe Leute, die die Berechtigung des Bundesrates verneinten, solche Strafbestimmungen in die Verordnung aufzunehmen, sagte der Richter in der mündlichen Urteilsbegründung. Das Gericht sei aber der Ansicht, er sei dazu befugt gewesen.

«Es war eine spezielle Zeit», sagte der Richter. In dieser akuten Krise sei es wichtig gewesen, dass man «einer Führungscrew – eben dem Bundesrat – Folge leistete».

Während einer relativ kurzen Zeit habe man auf vieles verzichten müssen und die Freiheit sei recht eingeschränkt gewesen. Später sei die Verordnung schrittweise gelockert worden – Verstösse gegen die damaligen Bestimmungen könnten aber auch heute noch bestraft werden.

SDA

