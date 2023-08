Mit dem Nachwuchs an der WM – Der Fussball entdeckt die Mütter Immer mehr Spielerinnen haben ihre Kinder an Grossturnieren wie in Australien und Neuseeland dabei. Das klingt selbstverständlich? War es lange nicht. Fabian Sangines aus Dunedin

Eine der Mütter an der WM: Die Französin Amel Majri posiert mit ihrer kleinen Tochter für ein Fotoshooting. Foto: Maddie Meyer (Fifa, Getty Images)

Als sich Melanie Leupolz vor den Computer setzte, war sie ziemlich erstaunt. Auf Google findet man ja mittlerweile vieles, ach was, so ziemlich alles. Deshalb recherchierte die deutsche Nationalspielerin im Internet über Rechte von schwangeren Spitzenfussballerinnen – und begann sich Sorgen zu machen. Denn sie fand praktisch nichts. Doch Leupolz hatte das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.