Kampfjet-Teile aus Winterthur – In diesem Haus heulten einst die Mirage-Triebwerke In Winterthur hat sich ein Relikt der Rüstungsindustrie erhalten: Der Prüfstand von Sulzer, wo die Armee in den 1960er-Jahren Triebwerke von Kampfflugzeugen testen liess. Martin Huber

1 / 2 Der Werkhof der Firma Baltensperger am Winterthurer Stadtrand sieht noch ähnlich aus … Foto: Marc Dahinden

Dass Journalisten zu diesem Gebäude Zutritt erhalten, hatte einst Seltenheitswert. Nun aber führt Beat Baltensperger bereitwillig durch den Werkhof am Winterthurer Stadtrand. «Dort wurden die Düsen reingebracht», sagt Baltensperger. Er deutet in den hinteren Teil der Halle und an die Decke, wo die Laufschienen eines Deckenkrans zu sehen sind. «Mit diesem Kran wurden die Triebwerke zum Prüfstand gehievt», erzählt der Bauunternehmer. Die Krananlage stamme aus den 1960er-Jahren, «aber wir nutzen sie bis heute, sie funktioniert bestens».