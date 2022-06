Schwingfest in Bachenbülach – Der Geheimfavorit triumphiert auf dem Brueder Die Unterländer nutzen am Pfingstmontag am Bruederschwinget ihren Heimvorteil und erschwingen sich vier Auszeichnungen. Der Tagessieg mitsamt Kalb Fredi geht an den Winterthurer Philipp Lehmann. Stefan Bänziger , Roger Hofstetter

Vom Geheimfavoriten zum Tagessieger: Der Winterthurer Philipp Lehmann triumphiert auf dem Brueder. Foto: Roger Hofstetter

Der Schwingklub Zürcher Unterland kann in sportlicher wie auch organisatorischer Hinsicht mit dem Verlauf des diesjährigen Bruederschwingets in Bachenbülach zufrieden sein. Nach dreijähriger pandemiebedingter Pause ging das beliebte Volksfest am Pfingsmontag unter blauem Himmel erfolgreich über die Bühne. Gegen 2 500 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Zweikämpfe der 41 Aktiven und 104 Nachwuchsschwinger in den drei Sägemehlringen, wobei die organisierenden Unterländer mit acht respektive sechs Athleten vertreten waren.

Titelverteidiger Dändliker patzt