Der geplante Radweg durch Eglisau, wie er in einer Animation des Kantons Zürich zu sehen ist. Fussgänger und Veloverkehr werden vermischt, Autos fahren über den Rad- und Fussgängerstreifen ein und aus. Und: An dieser Stelle geht es bergab, die Velofahrer kommen also leicht auf Tempo.

Foto: Screenshot Kanton Zürich