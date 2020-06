Corona in Israel – Der Gesundheitsminister, der die Regierung ansteckte Jaakov Litzman ist der Grund, warum Israels Regierung derzeit im Home-Office arbeitet. Aufgrund seines ultraorthodoxen Glaubens hält er sich nicht an die Regeln. Alexandra Föderl-Schmid, Tel Aviv

Viele machen Litzman für die Ausbreitung des Virus in ultraorthodoxen Gemeinden verantwortlich. Foto: Keystone/Jack Guez/Pool via AP

In Israel ist der Gesundheitsminister dafür verantwortlich, dass Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Mossad-Chef Jossi Cohen in häusliche Quarantäne mussten. Denn Jaakov Litzman und seine Frau Chava wurden vergangene Woche positiv auf Corona getestet, sodass alle, die federführend im Kampf gegen das Virus in Israel tätig sind, nun nur noch von zu Hause aus arbeiten können.



Für Litzman musste erst eine Internetverbindung organisiert werden, denn als streng orthodoxer Jude lehnte er den Einsatz moderner Technologien bisher ab. Ein Mobiltelefon nutzte er bereits, sodass der Inlandsgeheimdienst Schin Bet für ihn, wie bei allen Infizierten in Israel, ein Bewegungsprofil erstellen konnte. Wer ihm nahe gekommen war, wurde aufgefordert, sich für zwei Wochen in Quarantäne zu begeben. Das traf auch viele Glaubensbrüder. Laut Augenzeugen ging Litzman auch dann noch zum Beten in die Synagoge, als das von ihm geführte Ministerium wegen Ansteckungsgefahr dies längst verboten hatte. Als einziger Politiker hatte er bei der Vereidigung der Knesset vor drei Wochen die Fiebermessung verweigert.



Der 71-Jährige ist Angehöriger der chassidischen Bewegung Ger. Er führt die Partei Vereinigtes Tora-Judentum, die sich für einen stärkeren Einfluss der Tora und der jüdischen Gesetzgebung einsetzt. Geboren ist Litzman 1948 in Deutschland in einem Lager für displaced persons, seine Eltern waren Holocaust-Überlebende aus Polen. Als er zwei Jahre alt war, emigrierte die Familie in die USA. Dort wuchs Litzman im New Yorker Viertel Borough Park auf – einem Zentrum streng religiöser Juden. Mit 17 Jahren ging er wegen des Religionsstudiums nach Israel.

Rücktritt gefordert und angeklagt



Weil ihn ein Rabbiner darum gebeten hatte, stieg er 1999 als Knesset-Abgeordneter in die Politik ein. 2015 wurde Litzman Gesundheitsminister. Für internationale Schlagzeilen sorgte, dass der fünffache Familienvater seiner belgischen Kollegin Laurette Onkelinx den Handschlag verweigert hatte. In seiner Heimat sieht sich Litzman nun mit Rücktrittsforderungen konfrontiert – aber nicht, weil die Polizei Anklagen gegen ihn empfiehlt. Denn er soll die Auslieferung einer mutmasslichen Kinderschänderin nach Australien verhindert haben und ist ausserdem mit einer weiteren Anklage wegen Bestechlichkeit konfrontiert.

Premier Benjamin Netanyahu (l.) hielt sich an den Rat seines ultraorthodoxen Ministers Yaakov Litzman. Foto: Keystone/Jack Guez





66 Prozent der Israelis sind mit seiner Arbeit während der Coronakrise unzufrieden. Viele machen ihn dafür verantwortlich, dass sich das Coronavirus in ultraorthodoxen Gemeinden rasant ausbreiten konnte. Als im ganzen Land die Schulen zusperren mussten, blieben die Synagogen noch eine Woche offen. Litzman setzte diese Ausnahme gegen den Rat der Experten im eigenen Ministerium durch – und Netanjahu fügte sich, wie häufig, wenn ultraorthodoxe Minister etwas fordern.

Ultraorthodoxe schotten sich ab

Die Folge: Fast die Hälfte der 8900 Infizierten sind Ultraorthodoxe, ihr Anteil an der Bevölkerung macht dagegen nur zwölf Prozent aus. Weil sich die Gemeinschaft von der Aussenwelt abschottet und nur in Ausnahmefällen moderne Technologien genutzt werden dürfen, sind manche nicht informiert über die neuen Regeln. Nicht alle Rabbiner gaben die Informationen weiter. Ein Teil der Ultraorthodoxen weigert sich ausserdem schlicht, den Staat Israel anzuerkennen, und ignoriert Regierungsentscheidungen. Im Jerusalemer Stadtteil Mea Schearim wurden Polizisten und medizinisches Personal, die Corona-Tests vornehmen wollten, sogar attackiert. Die Polizei zögerte tagelang, bei Verstössen von streng religiösen Juden gegen das Versammlungsrecht einzugreifen. Inzwischen setzt die Regierung mit Hilfe der Armee die Massnahmen auch in den ultraorthodoxen Gemeinschaften durch.

Die Stadt Bnei Brak mit 200'000 Einwohnern wurde von der Aussenwelt abgeriegelt. Aber statt weitere Orte, in denen überwiegend Ultraorthodoxe wohnen, abzuschotten, gab Netanjahu am Montagabend eine komplette Ausgangssperre bis Freitag während des jüdischen Pessachfestes für das ganze Land bekannt. Litzman empfiehlt weiter Beten – zu Hause, nicht mehr in der Synagoge – zur Bekämpfung des Virus: «Wir beten und hoffen. Der Messias wird kommen und uns von allen Problemen dieser Welt erlösen.»