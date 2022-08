Tempo 30 in Glattfelden – Der gewünschte Fussgängerstreifen ist nicht realisierbar Weil die Fussgängerstreifen aufgehoben wurden, machen sich einige Anwohner wegen des Schulwegs Sorgen. Eine Begehung vor Ort sollte aufzeigen, was möglich ist. Ruth Hafner Dackerman

Nur in ganz bestimmten Fällen sind Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen erlaubt. Foto: Marc Dahinden

Die Tempo-30-Zone in Zweidlen-Station ist keine neue Erfindung. Bereits an der Gemeindeversammlung im Sommer 2016 wurde der Einführung zugestimmt. In der Folge musste deshalb unter anderem der bestehende Fussgängerstreifen an der Kreuzung Bahnhofstrasse/Rheinsfelderstrasse vor der Bahnunterführung aufgehoben werden.