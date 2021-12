«Apropos» – der tägliche Podcast – Der grosse Europa-Knorz Der Nationalrat lehnt eine Verdoppelung der Kohäsionsmilliarde ab. Im Moment scheint niemand mehr so recht zu wissen, wie weiter in der Beziehung zu Europa. Warum? Antworten in «Apropos». Markus Häfliger als Gast Philipp Loser als Host

Stimmt das noch? Enttäuschte Europa-Fans nach einer Volksabstimmung vor zwanzig Jahren. Verlangt wurde damals die sofortige Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der EU. Die Idee war chancenlos – und wäre es heute wohl auch. Foto: Keystone

Finanzminister Ueli Maurer machte sich ein bisschen lustig. «In Brüssel würden sie über uns lachen. Wir würden uns blamieren!», sagte er im Nationalrat über den Vorschlag, die Kohäsionsmilliarde zu verdoppeln.

Geboren wurde die letztlich chancenlose Idee in der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats. Sie war ein etwas verzweifelter Versuch, die Blockade in den Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz zu überwinden. Seit der Bundesrat vor einem halben Jahr die Verhandlungen zu einem Rahmenabkommen abgebrochen hat, geht gar nichts mehr in Sachen Europa.

Warum ist die Beziehung zwischen Brüssel und Bern so schwierig? Inwiefern spürt die Schweiz den Abbruch der Verhandlungen? Und wie könnte es weitergehen? Darum geht es in der aktuellen Folge von «Apropos». Zu Gast ist Bundeshausredaktor Markus Häfliger, Gastgeber ist Philipp Loser.

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Er beobachtet die Bundespolitik und ihre Akteurinnen und Akteure seit rund zwanzig Jahren. Mehr Infos @M_Haefliger

