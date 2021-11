Starker Preisanstieg – Der grosse Rolex-Rausch Die Nachfrage nach der Traditionsmarke nimmt manische Züge an. Wieso sind gerade diese Uhren so gefragt? Max Scharnigg

Begehrtes Statussymbol: Eine Rolex-Sonderausgabe für die Oscar-Verleihungen 2019. Foto: Kevork Djansezian (Getty Images, AFP)

Gerade war er im Urlaub auf Kreta, erzählt Tim Stracke, und dort hat er etwas Tolles erlebt: eine Rolex Submariner, die bei einem Juwelier ausgestellt war, Neuware. Eine Sensation! Denn die Taucheruhr, ein Klassiker in dem aus lauter Klassikern bestehenden Sortiment der Marke, ist eigentlich überall vergriffen. Wartezeit, je nach Händleroptimismus und Stammkunden-Bonus: sechs Monate bis zwei Jahre.

Er war also naturgemäss sofort bereit, diese auf Kreta gestrandete Submariner zu kaufen, Listenpreis rund 8000 Franken. Leider wollte der Verkäufer sie aber partout nicht hergeben. «War klar, die ist bestimmt für besonders gute Kunden reserviert», sagt Tim Stracke. Dabei wäre auch er nicht nur irgendein Tourist gewesen, sondern ist in der Branche eine echte Grösse: Als Co-Geschäftsführer von Chrono 24 steht er an der Spitze des wichtigsten Marktplatzes für Uhren im Netz. Händler und Privatpersonen kaufen und verkaufen dort, aktuell sind rund 500’000 Uhren gelistet, im vergangenen Jahr wurden auf der Plattform Uhren für mehr als zwei Milliarden Franken umgesetzt.