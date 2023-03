Internationale Recherche zu Holz-Labels – Der grosse Schwindel mit Öko-Holz Holzprodukte sind längst nicht immer so nachhaltig, wie die Hersteller versprechen. Unter dem Deckmantel von Gütesiegeln werden auch geschützte Wälder kahl geschlagen. Bernhard Odehnal Christian Brönnimann Sylvain Besson

Abgeholzter Bergrücken im rumänischen Landkreis Harghita. Die Bäume wurden zu Pellets verarbeitet, die unter anderem von einem Schweizer Baumarkt verkauft werden. Foto: EuroNatur