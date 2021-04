Neues Stadthaus in Bülach – Der grosse Umzug der Verwaltung steht an Das neue Verwaltungsgebäude steht bereit. Vom 15. bis 19. April findet deshalb für viele Amtsstellen die «Züglete» statt.

Die neuen Büros im Stadthaus Bülach stehen bereit und werden ab Mitte April bezogen. Foto: Francisco Carrascosa

Am 20. Mai 2019 fand der Spatenstich für das neue Stadthaus an der Allmendstrasse 6 statt. Knapp zwei Jahre später zieht die Stadtverwaltung jetzt ins Stadthaus ein. Aus fünf Verwaltungsstandorten wird einer.

Geplant ist ein Schnellumzug. Das heisst, sämtliche Verwaltungsbereiche ziehen innert drei Tagen, vom Donnerstag, 15., bis Samstag, 17. April, um. Dennoch bleiben die Büros der Stadtverwaltung während insgesamt drei Tagen geschlossen. Der erste Arbeitstag im Stadthaus, der Montag, 19. April, wird genutzt, um Schalter und Arbeitsplätze einzurichten sowie Arbeitsabläufe am neuen Ort zu festigen. Ab Dienstag, 20. April, heissen die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Bülach Kundinnen und Kunden im neuen Stadthaus willkommen.

Auf der Gemeinde-Website Buelach.ch wird detailliert informiert, welche Bereiche ins Stadthaus umziehen und deshalb vom 15. bis und mit 19. April nicht erreichbar sind. Abteilungen, die nicht umziehen, sind an diesen Tagen wie gewohnt für Kundinnen und Kunden geöffnet. Ebenso bietet das Bestattungsamt am 15. und 19. April einen Pikettdienst an.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.