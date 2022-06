Analyse zum Masterplan für den HB – Der grüne Hauptbahnhof im Traumtänzer-Check Bekifft und unrealistisch – so reagierten einige auf die Visualisierungen von begrünten Strassen im Zentrum. Sie vergessen: Zürich soll den Verkehr bis 2030 klimaneutral machen. Meinung Marius Huber

Der Bahnhofplatz mit der verschobenen Fahrspur: Um die Autos im Hintergrund zu entdecken, muss man schon sehr genau hinsehen. Visualisierung: Studio Vulkan Landschaftsarchitektur

Offensichtlich haben viele noch nicht mitbekommen, was in der Stadt Zürich in den vergangenen Monaten politisch geschehen ist. Sonst hätten sie nicht so ungläubig reagiert auf die Bilder, die das städtische Tiefbauamt veröffentlicht hat. Bilder von einem Hauptbahnhof, der in eine grüne Parklandschaft eingebettet ist. Bäume, Wiesen und flanierende Menschen, wo heute der Autoverkehr tost.