Feierliches Nussbaumen – Der Gschänklimärt versprüht trotz Pandemie Weihnachtsstimmung Rund 300 Besucher zog der Gschänklimärt in Nussbaumen dieses Jahr an. Sie fanden an 30 Ständen viele liebevoll hergestellte Artikel. Ruth Hafner Dackerman

Der Gschänklimärt in Nussbaumen musste sich zwar auch ein wenig wegen Corona verändern. Doch der Stimmung tat dies keinen Abbruch. Zu entdecken gab es vieles, so etwa… Fotos: Raisa Durandi … rund 50 verschiedene Liköre, wobei der bekannte Eierlikör trotzdem die beliebteste Geschmacksrichtung war… … oder auch ebenso von Hand gefertigte Lederwaren. 1 / 5

Schon von weitem riecht man am letzten Adventswochenende dieses Jahres den Duft von knisterndem Holz in den Feuerschalen bei Nussbaumen. Hier darf man «Cervelat am Stäcke» braten, bis diese so richtig schön dunkelbraun sind. Eingebettet sind die Feuerstellen in rund 100 Christbäume in allen Grössen – alles Biobäume. «Wir haben neben Rot- und Nordmanntannen auch die Sorte Engelmann im Angebot», erklärt Christian Utzinger, OK-Mitglied des Gschänklimärt Nussbaumen. «Die Nadeln dieser Bäume sind bläulich, stechen aber nicht.»

Dieses Jahr wird der Anlass Corona-bedingt etwas anders durchgeführt. Die Räumlichkeiten im Innern sind nicht mehr durch eine Wand geschützt, und es besteht eine allgemeine Maskenpflicht. Der Charme des Anlasses bleibt trotzdem bestehen. 30 Stände sind es auch dieses Jahr wieder, darunter 10 Stände mit Nussbaumer Anbietern und 20 Gaststände, welche von Jahr zu Jahr wechseln, damit das Angebot für die Kunden interessant bleibt. «Was vor 25 Jahren mit zwei Ständen vor dem Restaurant Sternen ganz klein begonnen hatte, entwickelte sich stetig weiter», erzählt Godi Utzinger. Dieses Jahr habe man aus feuerpolizeilichen Gründen keine Strohballen aufstellen und keine Tannenäste aufhängen dürfen. Auch der musikalische Teil mit der Drehorgel und dessen Spieler Hans-Rudolf Burri fehlte – auch hier pandemiebedingt. «Trotz allem sind wir froh, dass sämtliche Bewilligungen erteilt wurden und der Anlass durchgeführt werden konnte. Es steckt sehr viel Handarbeit in allen Produkten. Alles ist speziell und nicht kommerziell.»