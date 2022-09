Abstimmung Stadt Zürich: Tagesschule – Der günstigere Zmittag gewinnt Längere Betreuungszeiten, mehr Geld für die Betreuung, aber deutlich höhere Ausgaben für die Stadt – Zürich sagt klar Ja zur 126-Millionen-Tagesschule. Ev Manz

Fürs Mittagessen und für die Freizeit haben die Kinder in der Tagesschule je nach Schule 80 bis 100 Minuten Zeit. Foto: Urs Jaudas

Zumindest eine kleine Überraschung gab es an diesem Abstimmungssonntag auch bei der Stadtzürcher Vorlage zur Tagesschule: So ein klares Ja zur teureren Variante hatten selbst deren Befürworter nicht erwartet. Alle Wahlkreise sprachen sich am Sonntag für die Variante des Gemeinderates für 126 Millionen Franken jährlich aus.