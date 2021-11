Islamisten in Pakistan – Der Hassprediger träumt in der Roten Moschee von der Weltherrschaft Die Taliban regieren Kabul, und die Jihadisten im Nachbarland sind in Champagnerlaune. Das sei erst der Anfang, sagt Maulana Aziz. «Wir haben auch Selbstmordattentäter». Sonja Zekri aus Islamabad

«Dann werden wir mit Gewalt konvertieren»: Pakistans prominentester Radikalislamist Maulana Abdul Aziz Ghazi. Foto: Anjum Naveed (Keystone)

Wenn es für einen Ideologen des Jihad nicht so abwegig wäre, müsste man sagen: Pakistans prominentester Hassprediger ist in Champagnerlaune. Pünktlich erscheint Maulana Abdul Aziz Ghazi zum Interview in der Osama-bin-Laden-Bibliothek der Roten Moschee in Islamabad, faltet die Beine zum Schneidersitz, erlaubt einem Schüler, ihm ein stützendes Kissen in den Rücken zu stopfen, und breitet dann seine Sicht der Weltlage aus.

Sie könnte nicht rosiger sein. «Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan war nur der Anfang. Bald werden wir das islamische System bei uns in Pakistan einführen, danach in Grossbritannien, in den USA, in Deutschland, vielleicht in der ganzen Welt.» Er hält erwartungsvoll inne. Das sass.