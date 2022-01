Die ZSC Lions siegen wieder – Der HCD ist und bleibt der Zürcher Lieblingsgegner Das 3:2 gegen die Bündner ist für die ZSC Lions der elfte Sieg in den letzten zwölf Duellen. Doch diesmal gefallen nur die Startphase und der Ertrag. Simon Graf

Da lässt sich Garrett Roe nicht zweimal bitten: Das 3:0 ins gähnende offene Tor. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Der HC Davos war eine der positiven Überraschung der ersten Saisonmonate. Doch anders als die Rapperswil-Jona Lakers haben die Bündner ihre Pace nicht halten können. Und der wegen zahlreicher Corona-Fälle ausgefallene Spengler-Cup war für den HCD ein herber Dämpfer. Spricht man sonst im Januar jeweils vom Spengler-Cup-Blues, so ist die aktuelle Baisse der Bündner nun eher ein Post-Corona-Blues.

Gegen die ZSC Lions kassierten die Bündner ihre dritte Niederlage im vierten Spiel des neuen Jahres. Und wenn sie so weiterfahren, müssen sie noch um ihre direkte Playoff-Qualifikation bangen. Denn Verfolger Servette ist unter Jungcoach Jan Cadieux in Hochform, hat neun der letzten zehn Spiele gewonnen.

Ähnlich gut unterwegs sind die ZSC Lions, die gegen den HC Davos nach dem resultatmässigen Dämpfer gegen den EV Zug (0:1 in Overtime) mit dem erzitterten 3:2 über ihren Lieblingsgegner zum Siegen zurückfanden. Hatten die Zürcher am Sonntag gegen die Zuger trotz vieler exzellenter Chancen keinen Treffer geschafft, fiel ihnen das Toreschiessen gegen den HCD in der Startphase leicht: Quenneville (1.) und Geering (7.) trafen mit platzierten Schüssen, Roe (17.) fiel der Puck, alleine vor dem Davoser Tor, auf den Stock.

Die 3 Infos einblenden Patrick Geering Wieso der beste ZSC-Verteidiger nicht für Olympia aufgeboten wurde, ist rätselhaft. Mit einer feinen Einzelleistung trifft er zum 2:0 – sein achtes Saisontor. Andres Ambühl Was ist in den HCD-Routinier gefahren? Eine üble Attacke gegen den Kopf Diems, die so gar nicht zum sonst harten, aber exemplarisch fairen Ambühl passt. Diem fällt verletzt aus. Gilles Senn Ein bitterer Abend für den Davoser Goalie: Er wird nach gut sechs Minuten und zwei Gegentoren aus vier Schüssen ausgewechselt.

Das 3:0 war ein beruhigendes Polster, die ZSC Lions brachten sich ab dem Mittelabschnitt dann aber mit einer Serie von Strafen aus dem Rhythmus und fanden nie mehr zu ihrer anfänglichen Souveränität zurück. Nygren (42.) und Egli (60.) verkürzten mit wuchtigen Schüssen auf 2:3, die letzten 37 Sekunden mussten die Zürcher ihren Vorsprung noch über die Zeit zittern. Das gelang ihnen dann auch.

Es war für sie der dritte Sieg gegen die Davoser im vierten Saisonduell oder der elfte in den letzten zwölf Begegnungen. Die Bündner sind ihr Lieblingsgegner, weil diese mitspielen, statt sich in der eigenen Zone zu verbarrikadieren. Von dieser Taktik weicht Christian Wohlwend trotz der Niederlagenserie gegen die Zürcher nicht ab. Zumindest nicht in der Qualifikation. Vielleicht würde er sich in einem allfälligen Playoff-Duell etwas Neues einfallen lassen.

Das Telegramm Infos einblenden ZSC Lions - Davos 3:2 (3:0, 0:0, 0:2) 7962 Zuschauer. – Tore: 1. Quenneville (Azevedo, Krüger) 1:0. 7. Geering (Krüger/Strafe gegen Davos angezeigt) 2:0. 17. Roe (Sigrist, Marti) 3:0. 42. Nygren (Egli, Frehner) 3:1. 60. (59:23) Egli (Bromé/Ausschluss Rasmussen!, Davos ohne Torhüter) 3:2. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 3-mal 2 plus 5 Minuten und Spieldauer gegen Ambühl (Check gegen den Kopf) gegen Davos. ZSC Lions: Waeber; Weber, Geering; Noreau, Marti; Trutmann, Phil Baltisberger; Guebey; Pedretti, Malgin, Hollenstein; Sigrist, Roe, Andrighetto; Azevedo, Krüger, Quenneville; Chris Baltisberger, Schäppi, Diem; Aeschlimann. Davos: Senn (ab 6:07 Aeschliman); Nygren, Wellinger; Egli, Jung; Zgraggen, Barandon; Stoop, Heinen; Marc Wieser, Corvi, Ambühl; Stransky, Rasmussen, Bromé; Frehner, Egli, Hammerer; Simic, Canova, Knak. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Bodenmann und Morant (verletzt), Davos ohne Prassl, Paschoud, Marc Wieser und Nussbaumer (verletzt) und Schmutz (krank). – Lattenschüsse: 38. Quenneville, 50. Azevedo. 36. Diem verletzt ausgeschieden. Davos ab 58:40 ohne Torhüter.

Es war aus ZSC-Sicht indes ein Sieg mit Abstrichen. Erneut funktionierte das Powerplay nicht, und ab dem Mitteldrittel waren die Zürcher die schlechtere Mannschaft. Doch der starke Waeber, der sich wieder einmal zeigen durfte, zögerte die Davoser Anschlusstreffer hinaus. Die jüngere Bilanz der ZSC Lions darf sich aber sehen lassen: In den letzten neun Spielen haben sie 24 von 27 möglichen Punkten geholt. Diese produktive Phase begann übrigens am 19. Dezember mit einem Sieg gegen … den HCD.

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

